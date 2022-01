Dell réinvente le XPS 13 dans un souci de minimalisme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dell a dévoilé sa dernière itération du XPS 13 , cette fois appelée XPS 13 Plus. C'est une refonte frappante qui, nous sommes sûrs, s'avérera diviser.

Immédiatement, nous avons été frappés par le design minimaliste, en grande partie grâce au trackpad transparent de l'appareil qui permet des lignes plus nettes que jamais sur un ordinateur portable.

Le trackpad est en verre et fournit un retour haptique, nous ne savons pas exactement quelle partie de la zone peut être utilisée comme pavé tactile, mais nous sommes impatients de le découvrir.

L'autre changement immédiatement perceptible est la rangée de fonctions tactiles capacitives, qui peut être facilement commutée en touches multimédias lorsque vous le souhaitez. Nous pouvons voir les avantages ici, surtout en ce qui concerne l'esthétique, mais nous imaginons que l'absence d'une rangée de fonctions physiques sera un frein majeur pour certains.

Le nouvel ordinateur portable est conçu autour relativement gourmands en énergie d'Intel 28W processeurs 12 gen , pour accueillir ce, Dell a renforcé les fans et dit le nouveau design offre « 55 pour cent meilleur flux d' air sans augmenter le bruit ou la température ».

Express Charge 2.0 signifie que l'ordinateur portable peut être chargé jusqu'à 80 % en moins d'une heure.

La refonte comprend des touches plus grandes qui, selon Dell, rendent le clavier "confortable, fluide et efficace à chaque frappe".

Les options minces et OLED habituelles sont présentes sur le nouveau modèle et s'accompagnent d'une nouvelle conception de haut-parleurs quadruples. Deux haut-parleurs tirent vers le haut depuis le dessous du clavier et deux vers le bas depuis la base, promettant un son puissant à partir d'un petit châssis.

Le XPS 13 Plus est disponible dans les finitions Platine ou Graphite et sera disponible dans le monde entier à partir du printemps 2022. Le prix n'a pas encore été annoncé.