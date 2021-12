Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En collaboration avec Intel , Dell a dévoilé sa vision du futur pour la conception dordinateurs portables durables, réutilisables et réparables.

Lordinateur portable sappelle Concept Luna , et si Dell utilise les idées présentées, il pourrait réduire lempreinte carbone de lordinateur jusquà 50 %, par rapport à ses produits actuels.

Dell a commencé par réduire les matières premières et a réussi à réduire la carte mère de 75 % plus petite, avec 20 % de composants en moins utilisés.

Cela a également rendu lordinateur portable plus efficace et, ce faisant, peut utiliser des batteries à décharge profonde plus petites. Lidée est que les batteries pourront survivre plus longtemps que lordinateur portable et pourront être récupérées et réutilisées dans les futurs ordinateurs portables, ce qui nest pas possible avec les batteries daujourdhui.

Dell a réduit le nombre de vis à seulement quatre, permettant à lordinateur portable dêtre ouvert pour réparation beaucoup plus facilement et rapidement par ses ingénieurs et ceux qui souhaitent bricoler à la maison.

Les matériaux utilisés sont également plus respectueux de lenvironnement. La coque en aluminium est traitée par hydroélectricité et utilise un design estampé pour moins de gaspillage. Même le PCB a été repensé, utilisant une base de fibre de lin et un polymère soluble dans leau pour la colle. Cela rendra les composants beaucoup plus faciles à recycler.

Dell souhaite augmenter la modularité des composants de lordinateur portable, permettant de permuter différents appareils, quils soient défectueux ou quils aient simplement besoin dune mise à niveau. Cela réduirait les déchets dus aux incompatibilités et rendrait la réparation de bricolage beaucoup plus facile que les conceptions actuelles.

Ce nest quun concept à ce stade, mais Dell prévoit de prendre les meilleures idées de Concept Luna et de les mettre en œuvre dans ses futurs produits. Avec le mouvement du droit à la réparation qui gagne du terrain à léchelle mondiale, lapproche affichée ici est le genre de chose que nous nous attendons à voir devenir courante chez les fabricants dordinateurs portables.