Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alienware vient de dévoiler ce quil prétend être des «chefs-dœuvre du jeu» avec sa gamme dordinateurs portables X-Series. Ce sont les ordinateurs portables les plus minces que la société ait jamais produits et se présentent sous la forme des Alienware x15 et x17.

La société a pris son "design industriel de légende" classique et la mis à jour pour offrir des ordinateurs portables de jeu très beaux qui offrent beaucoup de puissance sous le capot. Fabriqués en alliage de magnésium ou en aluminium fraisé CNC selon le modèle que vous choisissez, ils sont construits pour être brillants à la fois à lextérieur et à lintérieur.

Lobjectif principal ici est davoir un facteur de forme ultra-fin, la taille étant supprimée des modèles précédents sans nuire aux performances. On dit que lAlienware x15 est 22% plus fin que lAlienware M15 R4, tandis que le x17 est 5% plus mince que le m17 R4.

Alienware dit quil a dû inventer une nouvelle technologie (en attente de brevet) pour garantir que le refroidissement et les performances sont toujours ce que vous attendez dun ordinateur portable de jeu haute performance.

Cette technologie de refroidissement comprend un matériau dinterface thermique, le premier de lindustrie, composé de gallium-silicone, qui offrirait une amélioration de 25% de la résistance thermique. Combinés à une configuration à quatre ventilateurs et à la technologie de refroidissement Cryo-Tech dAlienware, ces nouveaux ordinateurs portables fonctionneraient à froid et efficacement malgré la puissance du châssis.

Sur lAlienware x15, cette spécification comprend jusquà un processeur Intel Core i9 11900H, jusquà 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz, jusquà un Nvidia GeForce RTX 3080 et jusquà 4 To de stockage PCIe M.2 NVMe. Complétez cela avec un écran de 15,6 pouces qui comprend des options de temps de réponse 1080p 165Hz 3ms, temps de réponse 1080p 360Hz 1ms ou 1440p 240Hz avec 2ms et vous avez un appareil potentiellement délicieux.

LAlienware x17 est potentiellement encore plus excitant. Les spécifications de cet ordinateur portable incluent un processeur Intel Core i9 11900H, jusquà 64 Go de RAM DDR4 XMP 3466 MHz, jusquà un Nvidia GeForce RTX 3080 (avec une horloge de base plus élevée de 1350 MHz) et jusquà 4 To de stockage PCIe M.2 NVMe. Cet ordinateur portable dispose dun écran de 17,3 pouces avec des options qui incluent un temps de réponse 1080p 165Hz 3ms, un temps de réponse 1080p 360Hz 1ms ou un temps de réponse 4K 120Hz 4ms.

Alienware affirme que les joueurs intéressés par un panneau UHD-4K peuvent profiter dune gamme de couleurs Adobe jusquà 100% et dune luminosité de 500 nits. Ce qui, dit-il, est idéal pour ceux qui créent également leur propre contenu pour YouTube.

Le x17 a également quelques touches intéressantes qui incluent des options de clavier mécanique ultra-bas CherryMX avec une course de touches allant jusquà 1,8 mm. Pour rendre les ordinateurs portables plus faciles à regarder, ils sont tous deux équipés de la technologie ComfortView Plus conçue pour réduire la lumière bleue sans réduire la qualité de limage.

Des performances maximales un objectif clé de la conception de ces deux ordinateurs portables. Alienware a déclaré que les machines ont été conçues pour offrir des performances maximales pendant plus longtemps tout en fonctionnant à froid. Les utilisateurs auront également la possibilité de régler les plages de température et la vitesse du ventilateur.

Surtout, avec une finition aussi élégante, ces machines ont également été traitées pour durer. Cela inclut une formule de peinture transparente à haute endurance pour garder les taches à distance et ils ont même été testés contre la moutarde française.

Les spécifications complètes des deux machines seront disponibles le 15 juin avec le x15 à partir de 1999,99 $ et le x17 à partir de 2099,99 $ .

Écrit par Adrian Willings.