Alienware taquine les ordinateurs portables de la série X avec un refroidissement repensé et ajoute les dernières puces Intel au m15 R6

(Pocket-lint) - Dell a annoncé un tout nouvel ordinateur portable Alienware X-Series à venir plus tard cette année. La nouvelle gamme comprendra une toute nouvelle solution de refroidissement grâce à ce que la société dit être un "matériau dinterface thermique gallium-silicone" ou TIM en abrégé.

Il est connu sous le nom délément 31 et il sagit probablement dune sorte de couche thermique pour diminuer la résistance thermique. Dautres détails sont actuellement assez minces en termes de spécifications, mis à part le fait quils utiliseront de manière prévisible des puces Intel Core de 11e génération et des GPU Nvidia GeForce RTX 30 Series.

Nous savons également que les nouveaux ordinateurs portables utiliseront le nouveau design Quad-Fan dAlienware, conçu pour les ordinateurs portables de jeu fins mais puissants.

En effet, la série X sera les ordinateurs portables de jeu les plus minces jamais fabriqués par Alienware et Dell affirme que le nouvel ordinateur portable est "tellement plein de technologie en instance de brevet, nous aurons besoin dune annonce séparée pour partager les détails (spoiler: syntonisez Alienware Mettez à jour Twitch Stream le 1er juin!). " Cest donc à ce moment-là que nous en saurons plus - pas longtemps à attendre.

Alienware ajoute que le nouvel ordinateur portable comportera un emballage durable comme le font désormais les gammes XPS et Precision de Dell.

Dell a également ajouté les derniers processeurs mobiles Intel Core série H de 11e génération aux systèmes de jeu Alienware m15 R6 et Dell G15, tous deux dotés de GPU pour ordinateurs portables Nvidia GeForce RTX 30 Series.

Vous pouvez spécifier jusquà la puce Core i9-11900H à 8 cœurs, tandis que vous pouvez obtenir des graphiques allant du RTX 3050 Ti au RTX 3080. De plus, il y a jusquà 32 Go de RAM et 4 To de stockage. Il sera disponible à partir de lété.

Écrit par Dan Grabham.