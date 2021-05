Dell révise les XPS 15 et 17 avec les dernières puces Intel Core haut de gamme de 11e génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dell a retravaillé les XPS 15 et 17 et ils sont disponibles avec des composants internes révisés, y compris les derniers processeurs Intel Core jusquau Core i9. Une fois de plus, la conception ultra-fine a été conservée avec le châssis à nouveau produit en aluminium usiné, en fibre de carbone et un écran Corning Gorilla Glass 6.

Dautres nouvelles options pour le XPS 15 15,6 pouces incluent une option daffichage OLED 3,5K avec un rapport de contraste de 100 000: 1 et une couverture à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 pour accompagner l écran OLED XPS 13 annoncé le mois dernier .

Vous pouvez également spécifier des graphiques pour le XPS 15 jusquà Nvidia GeForce RTXTM 3050 Ti.

Avec le XPS 17 - qui a fait son retour lannée dernière après une absence de dix ans - les composants internes révisés incluent également les dernières puces Intel Core haut de gamme ainsi que des graphiques allant jusquau Nvidia GeForce RTXTM 3060. Le châssis intègre le haut de gamme. Core i9-11980HK cadencé à 3,3 GHz avec une vitesse turbo de 5 GHz.

Dell affirme que le XPS 17 reste le plus petit ordinateur portable de 17 pouces disponible avec un rapport écran / corps de 93,7%.

Dell affirme que le XPS 15 est le tout premier ordinateur portable de 15 pouces doté de laudio Waves Nx 3D pour les haut-parleurs.

Les configurations XPS Creator Edition sont également disponibles pour les éditeurs vidéo et photo ainsi que pour les concepteurs et les photographes.

Écrit par Dan Grabham.