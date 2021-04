Dell présente le Dell XPS 13 avec écran OLED et ajoute Inspiron 16 Plus à sa gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dell a dévoilé une nouvelle version OLED de son célèbre ultraportable XPS 13, faisant suite à une version OLED du XPS 15 lancée en 2019.

Le changement XPS nest pas un nouveau modèle entièrement - la gamme a été rafraîchie en septembre avec les dernières puces Intel Core de 11e génération.

Le panneau OLED de 13,4 pouces nest pas un écran 4K - vous pouvez déjà obtenir un écran LCD 4K InfinityEdge. Au lieu de cela, il sagit dun écran tactile InfinityEdge OLED de 3,5K (3456 x 2160). Il est légèrement moins lumineux que le panneau LCD à 400 au lieu de 500 nits, mais offre une couverture à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 et un rapport de contraste de 100 000: 1.

Dell a également actualisé sa gamme dordinateurs portables Inspiron 13, 14 et 15 avec une variété de processeurs AMD et Intel et de graphiques Nvidia ainsi que des panneaux 3K, la technologie ExpressCharge pour charger jusquà 80% en 60 minutes et des lecteurs dempreintes digitales Windows Hello.

Il existe également un nouvel Inspiron 16 Plus qui, selon Dell, est destiné au `` créateur amateur avec un écran 16:10 3K, des processeurs Intel Core de 11e génération et des graphiques Nvidia GTX ou RTX. Dell affirme avoir augmenté laffichage de 11% et le trackpad de 30%, tandis que les dimensions nont augmenté que de 5%.

Certains modèles Inspiron sont également dotés de la technologie de lumière bleue réduite ComfortView Plus pour réduire la fatigue oculaire.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Max Freeman-Mills.