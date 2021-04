Dell présente les ordinateurs portables de jeu Alienware M15 Ryzen Edition R5 et G15 mis à jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dell a présenté une nouvelle édition Ryzen de lordinateur portable Alienware m15 M5 aux côtés des versions AMD et Intel de son ordinateur portable de jeu G15 de marque Dell.

Les modèles Ryzen sont en fait les premiers ordinateurs portables de jeu Dell équipés de processeurs AMD depuis plus dune décennie.

LAlineware m15 M5 - doté dun écran de 15 pouces avec des taux de rafraîchissement couvrant 165 Hz, 240 Hz et 360 Hz - offre la combinaison de processeurs AMD Ryzen série 5000 et des dernières séries graphiques GeForce RTX 30.

Il existe également un système de refroidissement Cryo-tech amélioré, qui offre également plus de flux dair en utilisant des pales de ventilateur plus épaisses par rapport au m15 R4 précédent.

Vous pouvez spécifier lappareil avec le clavier vraiment mécanique à profil ultra-bas récemment annoncé co-développé par Cherry avec ses touches de déplacement de 1,8 mm et son éclairage personnalisable AlienFX.

Les options daffichage incluent une mémoire Full HD 360 Hz, Quad HD 240 Hz ou Full HD 165 Hz, ainsi quune mémoire DDR4 de 3200 MHz, le premier Alienware 15 pouces à le faire. Vous pouvez mettre à niveau la mémoire à une date ultérieure grâce à deux emplacements accessibles.

Le Dell G15 15,6 pouces est également disponible en versions Intel et AMD (jusquà Ryzen 7 ou Core i7), tandis que vous pouvez également choisir parmi les graphiques GeForce GTX 1650 et RTX 30 Series. Lécran Full HD est un panneau de 120 Hz par défaut, bien que vous puissiez spécifier des panneaux daffichage optionnels de 165 Hz et 300 Hz

Dell a également lancé plusieurs nouveaux moniteurs de jeu de 25, 27, 32 et 34 pouces, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur la direction que prend le marché des moniteurs en termes de taille.

Écrit par Dan Grabham.