Alienware ajoute un clavier mécanique Cherry MX au m17 R4 et au m15 R4 redessiné

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alienware, propriété de Dell, a fait monter les enchères dans le département des claviers en sassociant avec le célèbre fabricant de claviers allemand Cherry. Laccord apporte un clavier mécanique Cherry à la dernière version de lAlienware m15 R4 qui a été rafraîchie.

Le nouvel Alienware m15 comprend des processeurs Intel Core de 10e génération et des graphiques allant jusquà Nvidia GeForce RTX 3080 (la gamme a reçu la série RTX 3000 en janvier ) et un énorme 4 To de stockage. Il existe cependant une prime pour le clavier Cherry MX de 150 $ / 100 £ et il est également disponible en option sur le m17 R4.

Dell affirme que son partenariat avec Cherry a commencé il y a plus de trois ans et a été connu comme le quelque peu audacieux Projet X. Tous deux voulaient créer un commutateur mécanique binaire dans un facteur de forme dordinateur portable - quelque chose qui na jamais été fait auparavant. Cependant, ce nest pas la première fois que la technologie de Cherry est utilisée dans un ordinateur portable de jeu, tandis que dautres appareils ont expérimenté des claviers mécaniques.

Les deux sociétés ont travaillé sur plus de 160 prototypes, dont le résultat est le Cherry MX; une conception à profil ultra-bas de 3,5 mm incorporant des composants mécaniques en acier inoxydable et avec le mécanisme inspiré des portes papillon à ouverture vers le haut dun DeLorean. Cest un tout nouveau design, mais les dimensions du portable lui-même nont pas changé.

Le résultat devrait être fantastique pour taper et jouer avec - Dell affirme que le clavier a un débattement complet de 12,8 mm, tandis que le mécanisme est conçu pour être autonettoyant et, surtout, sans oscillation.

Par coïncidence, Dell a également actualisé lAlienware Aurora R12 et le bureau Dell XPS avec des graphiques Nvidia GeForce RTX 30 Series et des processeurs Intel Core de 11e génération.

Écrit par Dan Grabham.