Alienware met à jour les m17 et m15 avec les nouveaux graphiques RTX 3000 de Nvidia

(Pocket-lint) - Dell a annoncé des mises à jour des principaux appareils Alienware au CES 2021 - les Alienware m15 et m17 R4 ont les graphiques Nvidia GeForce RTX 30 Series également récemment annoncés .

Les ordinateurs portables sont livrés avec jusquà 4 To de stockage (wow) et une mémoire plus rapide quauparavant jusquà 2933 MHz. Le m17 R4 dispose également dune nouvelle version de la technologie de refroidissement Cryo-Tech dAlienware basée sur des chambres à vapeur. Ce modèle dispose également dun écran Full HD 360 Hz en option. Il existe également un connecteur HDMI 2.1 amélioré pour le connecter aux derniers moniteurs et téléviseurs jusquà 120 Hz.

Les deux ordinateurs portables sont disponibles dans les finitions Lunar Light et Dark Side of the Moon (voyez ce quils y ont fait) avec une nouvelle finition mate sur le panneau avant.

Alineware a également annoncé son nouveau bureau Aurora Ryzen Edition M10 avec les puces de bureau Ryzen 5000 et le choix entre les graphiques de la série AMD Radeon RX 6800 XT ou la série Nvidia GeForce RTX 30. Le bureau prend désormais en charge jusquà 128 Go de mémoire DDR4 HyperX FURY Dual Channel.

Dell na pas annoncé de mises à jour de sa gamme XPS pendant le CES, car ils sont déjà disponibles avec les derniers processeurs Intel Core de 11e génération , bien quil ait parlé dun tas dautres mises à jour dordinateurs portables, en particulier la série Latitude. Il y avait également des moniteurs dotés de commandes Microsoft Teams intégrées, ainsi quun nouvel écran ultra-large de 40 pouces.

Écrit par Dan Grabham.