Dell réorganise les ordinateurs portables de la série Latitude et présente un nouveau moniteur ultra-large de 40 pouces

(Pocket-lint) - Dell a lancé un tas de nouvelles technologies juste avant le CES 2021 la semaine prochaine, notamment de nouveaux ordinateurs portables Latitude et un écran ultra-large de 40 pouces au look incroyable.

Les ordinateurs portables Latitude 9420 et 9520 prennent une feuille de route dans le manuel de confidentialité et disposent de volets de webcam. Cependant, il y a plus à eux - ils souvrent et se ferment automatiquement.

Comment cela fonctionnera dans la pratique est intéressant, mais nous supposons que si lappareil photo est utilisé, lobturateur est ouvert - ce qui pourrait ne pas être si bon si vous ne savez pas si une application utilise réellement votre appareil photo? Ou si vous avez laissé un appel vidéo en arrière-plan. Il existe également dautres commandes utiles, avec des boutons dédiés pour permettre laccès à votre micro et couper le son. Les deux nouvelles Latitudes sont alimentées par les derniers processeurs Intel Core de 11e génération.

Il y a aussi limpressionnant Latitude 7520 avec un écran 4K UHD de 15 pouces et une caméra Full HD en option. Dell a également beaucoup parlé de recyclage récemment et certains modèles Latitide utilisent désormais du bioplastique issu de déchets darbres.

Comme nous lavons signalé le mois dernier, Dell souhaite créer des PC qui peuvent se démonter pour être recyclés et a également pour objectif de recycler la moitié des matériaux utilisés dans les nouveaux appareils dici 2030.

Lécran U4021QW UltraSharp 40 Curved WUHD a une résolution énorme de 5120 x 2160 afin que vous puissiez facilement y insérer une vidéo 4K en pleine résolution et une autre application à côté. Il y a également une charge de 90 W pour votre ordinateur portable grâce à Thunderbolt 3, tandis que vous pouvez également brancher Ethernet filaire et dautres périphériques USB.

Dell a également annoncé trois autres moniteurs destinés carrément à ceux qui font beaucoup de vidéoconférence - lisez: nous tous maintenant - et les écrans 24, 27 et 34 pouces ont tous une webcam intégrée qui fonctionne avec Windows Hello, un bouton Microsoft Teams dédié (oui, vraiment) et deux haut-parleurs et microphone de 5W aussi.

Écrit par Dan Grabham.