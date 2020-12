Dell veut fabriquer des ordinateurs portables qui se démontent en 30 secondes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À linstar de nombreux fabricants de technologies, Dell envisage une époque où les produits seront entièrement recyclables. Mais il a également parlé dappareils qui pourraient se démonter eux-mêmes efficacement - se séparant en aussi peu que 30 secondes.

Lobjectif entièrement recyclable est la première étape - la conception dite circulaire. Dell avait précédemment déclaré vouloir atteindre cet objectif pour tous ses produits dici 2030.

Lors dun appel avec Pocket-lint, Ed Boyd de Dell - chef du groupe Experience Design Group - a déclaré que lentreprise visait haut: «Aujourdhui, lorsque vous démontez un appareil de notre part ou de toute autre entreprise, vous savez quil y a généralement des adhésifs et beaucoup de vis impliquées dans cela. Alors imaginez avoir un client où vous enfoncez une épingle dans un petit trou à lintérieur de celui-ci et que tout le système commence à se démonter. Donc, ce qui prenait peut-être 30 minutes à démonter complètement, nous voulons le faire en 30 secondes. "

Dell sefforce également de faire en sorte que les produits utilisent moins de matériaux, ce qui reflète son attitude (et celle de lindustrie) à légard de lemballage. «Nous nous efforçons de repenser radicalement le produit afin dutiliser moins de matériaux, nous intégrons et miniaturisons la technologie.

«Et cela nous aide donc à passer à des facteurs de forme plus petits [conceptions}. Plus de modularité est intégrée à cela, vous savez, il y a eu une collaboration formidable avec notre ... partenaire de fabrication [passant de composants plus grands] à de très petits composants intégrés . "

«Lorsque nous reprenons un appareil, notre objectif est toujours de le remettre à neuf, d’utiliser le produit. Si l’appareil n’est plus en état de marche et ne peut pas être remis à neuf, nous voulons le démonter et la conception de cet assemblage devient Notre objectif est de prendre les pièces - 90% des pièces Dell peuvent généralement être entièrement recyclées. Donc, vous savez, il y a une tonne dopportunités ici pour nous et pour dautres dans lindustrie informatique. Aujourdhui, nous créé plus de 100 millions de livres (environ 45 000 tonnes) de pièces en plastique recyclé qui sont en «circuit fermé» dans nos produits. " En dautres termes, ils sont entièrement recyclés et recyclables.

Boyd dit que les objectifs de 2030 sont «très ambitieux pour nous, mais ils ne viennent pas de nulle part. Nous avons une solide tradition de pousser vraiment la barre des initiatives de durabilité.

Le plus notable de nos succès au cours des deux dernières années a été celui où nous avons récupéré des matériaux qui seraient des déchets et réintégrés dans nos matériaux pour nos appareils. Ainsi, [le plastique océanique] a été incorporé dans lemballage des appareils XPS.

Boyd dit que le travail de Dell sur les matériaux a également examiné lindustrie spatiale et capturé les moyens dintégrer le travail à partir de là dans les couvercles dordinateurs portables en fibre de carbone. Il y a «encore plus, vous connaissez des exemples farfelus où nous avons capturé la pollution de lair et transformé cela en un reconditionnement de certains de nos appareils. Et des pare-brise que nous avons transformés en étuis de transport.

"Nous avons donc un héritage solide de ce type de récupération de matériaux et dincorporation de matériaux recyclés dans nos appareils, mais vraiment où nous allons maintenant va bien au-delà et introduit plus de circularité dans notre conception."

Écrit par Dan Grabham.