(Pocket-lint) - Dell a mis à jour ses ordinateurs portables 2-en-1 XPS 13 et XPS 13 avec les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération. Ils ont été taquinés lors du lancement dIntel à Tiger Lake.

Pour effacer, ce sont des mises à niveau de spécifications. Ils introduisent non seulement de nouveaux processeurs, mais également une mise à jour de la mémoire. Les deux modèles offrent LPDDR4x à 4267 MHz (au lieu de 3733 MHz) et prennent en charge les graphiques intégrés Thunderbolt 4 et Intel Xe. Le modèle 2-en-1 a cependant reçu une mise à jour légèrement plus importante, car il a la nouvelle formule de conception introduite avec le XPS début 2020. Dell a déclaré que lécran convertible était également 7% plus grand que les générations précédentes.

Les nouveaux modèles XPS 13 et XPS 13 2-en-1 font partie du programme Evo d Intel et utilisent des emballages durables fabriqués à partir de plastiques recyclés liés à locéan. Les systèmes Evo doivent inclure les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération, Wi-Fi 6 et Thunderbolt 4, ainsi que de nombreuses autres spécifications pour des performances optimales.

Dell a déclaré que ces ordinateurs portables seraient disponibles aux États-Unis et au Canada à partir du 1er octobre aux États-Unis. Le XPS 13 commence à 999 $ , tandis que le XPS 13 2-en-1 commence à 1249 $. Vous pouvez obtenir lun ou lautre en deux couleurs. Lun est un "argent platine avec intérieur en fibre de carbone noir", et lautre est un "givre avec un intérieur en verre tissé blanc arctique".

Dell a également annoncé une édition développeur basée sur Linux du XPS 13. Il exécute Ubuntu 20.04 LTS, bien que vous puissiez également le télécharger sur nimporte quel XPS 13.

Écrit par Maggie Tillman.