Dell actualise les XPS 13 et XPS 13 2-en-1 avec Intel Core de 11e génération et plus

(Pocket-lint) - Dell a actualisé les toujours populaires XPS 13 et XPS 13 2-en-1 avec des conceptions mises à jour mais, surtout, de nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération (jusquau Core i7-1165G7 quadricœur) et les graphiques Xe qui laccompagnent.

Les nouveaux ordinateurs portables seront disponibles aux États-Unis à partir du 30 septembre et en Europe au cours des prochaines semaines.

Les nouveaux ordinateurs portables - qui ont été taquinés il y a quelques semaines en même temps que le lancement dIntel - sont conformes à la nouvelle norme Evo d Intel, alors quils disposent dune connectivité de données Thunderbolt 4 via USB-C. Les modules de mémoire ont également été mis à niveau vers une mémoire LPDDR4x plus rapide - 4267 MHz au lieu de 3733 MHz.

Dell a également mis à jour le design du XPS 13 2-en-1 pour correspondre au XPS 13 légèrement plus tendance en aluminium usiné en argent / noir et blanc (givre) alors quil existe - enfin - une webcam compatible Windows Hello. Cétait un peu bizarre que ce ne soit pas à lintérieur du modèle de lannée dernière. Encore une fois, il existe également un bouton dalimentation activé par empreinte digitale.

Cependant, la plupart des packages proposés restent les mêmes avec les écrans Full HD + et 4K Infinity Edge disponibles. Ce dernier panneau est certifié Dolby Vision et les écrans sont protégés par Gorilla Glass 6.

Les ordinateurs portables sont également livrés dans un nouvel emballage durable fabriqué à partir de matériaux recyclés.

