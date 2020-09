Dell annonce les prochains XPS 13 et XPS 13 2-en-1 qui comprendront la nouvelle plate-forme Evo dIntel

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dell a annoncé la prochaine retouche de ses ordinateurs portables XPS 13 et XPS 13 2-en-1, prévue pour octobre.

Les appareils ont été montrés lors de la révélation par Intel de ses processeurs Core de 11e génération et de la plate - forme Intel Evo - essentiellement une étiquette pour les PC minces et légers entièrement équipés de fusils. Et, oui, le XPS 13 et la variante 2-en-1 seront lun des premiers PC Intel Evo à être lancés.

Les appareils semblent un peu plus minces que la série XPS 13 existante . Mais cest clairement une évolution plutôt quune révolution des modèles que nous avons habituellement présentés au sommet ou près de nos meilleurs rafles dordinateurs portables au cours des dernières années.

Nous savons que les nouveaux ordinateurs portables prendront en charge Thunderbolt 4 sur USB_C ainsi que le Wi-Fi 6, car cela fait partie de la plate-forme Core de 11e génération.

Les nouveaux processeurs intègrent également les tout nouveaux graphiques Intel Xe Iris et offrent des améliorations de performances significatives par rapport aux puces de lannée dernière grâce à une nouvelle technologie de transistor.

Les ordinateurs portables Intel Evo offrent également neuf heures ou plus dautonomie, se réveillent en moins dune seconde et se rechargent rapidement en plus dautres fonctionnalités. Intel affirme que les ordinateurs portables avec le logo seront "les meilleurs ordinateurs portables pour faire avancer les choses" - en dautres termes, ils ne seront pas en reste.

Écrit par Dan Grabham.