Lordinateur portable de jeu Dell G7 apporte plus de puissance et une refonte radicale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dell propose à nouveau des produits de consommation depuis plusieurs années - et le fait de manière compétitive sur un certain nombre de gammes. Le nouveau G7 représente un coup de pouce technologique et un design repensé pour la série des ordinateurs portables de jeu. Voici laperçu.

Si vous connaissez les anciens ordinateurs portables de jeu de la série G, vous verrez que le 2020 G7 est une refonte totale. Son écran est surélevé au-dessus du châssis, donnant un espace clair entre les deux éléments clés de la conception. Ce sera mieux pour des raisons de chaleur et de visualisation au niveau des yeux.

Le châssis lui-même a supprimé les lignes horizontales triples pour un look plus à jour avec des évents de chaleur verticaux, tandis que lajout dun éclairage de châssis horizontal peut fonctionner comme un signal pour diverses actions en jeu. Le clavier suit également avec une configuration déclairage RVB à quatre zones.

Le châssis est entièrement métallique, garantissant la qualité, et mesure 20,5 mm - ce qui est assez svelte pour les ordinateurs portables de jeu. Ce thème élancé se retrouve dans la taille de la lunette - une spéciale Dell, comme le montre le XPS 13 - à seulement 6,5 mm des bords de lécran. Il existe deux options de taille décran: 15 pouces ou 17 pouces.

Lautre grand pas en avant est linclusion de processeurs Intel Core de 10e génération, jusquà i9. Le modèle G7 précédent nétait livré quavec le Core i5 de 9e génération au Royaume-Uni, cest donc un grand changement.

Les graphiques obtiennent également un coup de pouce aux niveaux actuels, avec des options allant jusquà la GeForce RTX 2070 de Nvidia avec Max-Q. Cela ira un long chemin pour les prouesses de jeu.

Le Dell G7 sera disponible à partir de juillet , et les prix nont pas encore été annoncés.