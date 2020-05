Dell réorganise la série dordinateurs portables Latitude, certains promettant plus de 30 heures dautonomie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dell a mis à jour la gamme XPS la semaine dernière et cette semaine, cest au tour de la série Latitude dordinateurs portables professionnels, lancés avec des processeurs Intel de 10e génération jusquau Core i7.

Il y a quatre nouveaux modèles Latitude en tout, avec des ordinateurs portables 13,3 et 14 pouces (7310 et 7410) au cœur de la gamme avec loption dun écran 4K à faible lumière bleue pour un confort oculaire accru. Ceux-ci sont également configurables en 2-en-1 si vous le souhaitez.

Et il y a aussi un Latitude 7210 de 12,3 pouces, qui est à peu près une Surface Pro 7 plus orientée métier - comme cette tablette, elle a également un écran 3: 2. Il existe également deux ports Thunderbolt 3 , ainsi que la prise en charge de la 4G LTE. Naturellement, il a un écran tactile et un stylet.

Ensuite, en haut de gamme, les ordinateurs portables de la série 9000 sont conçus pour la portabilité et la longévité - ils sont assez similaires en apparence de base aux autres ordinateurs portables Dell haut de gamme.

Le 9510 est prêt pour la 5G avec le modem X55 de Qualcomm et commence à environ 1,3 kg - il promet jusquà 34 heures dautonomie et est conforme à la spécification Project Athena dIntel pour les ordinateurs portables fins et légers. Les 9510 et 9410 ont des ports Thunderbolt 3 et HDMI pour la connexion à des écrans lorsque vous êtes en déplacement.

Les deux ordinateurs portables de la série 9000 incluent également la prise en charge de la dernière norme Wi-Fi 6 et ont entre 256 Go et 2 To de stockage SSD.