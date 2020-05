Le Dell XPS 17 revient après une pause de dix ans - et il y a aussi un XPS 15 redessiné

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Dell XPS 17 a été mis à jour pour la dernière fois en 2011, après quoi il est devenu en fin de vie alors que les ordinateurs portables à grand écran sont tombés en vogue.

Maintenant, cependant, il est de retour avec un design svelte qui fait suite aux conceptions récentes de la série XPS. En effet, Dell dit que cest le plus petit ordinateur portable 17 pouces - plus petit que près de la moitié des ordinateurs portables 15 pouces sur le marché selon Dell. Cest également le XPS le plus puissant à ce jour.

Il y a aussi un XPS 15 de 15 pouces repensé également - en effet, le XPS 15 a été repensé pour la dernière fois en 2015, donc la mise à jour est attendue depuis longtemps. Les deux sont de sérieux concurrents du MacBook Pro 16 pouces de lannée dernière.

Au-dessus du XPS 13 à feuilles persistantes (dernière mise à jour au CES de janvier), le nouveau duo associe les processeurs Intel 10e génération Core (Core i5, i7 et i9) aux côtés des graphiques Nvidia - le GTX 1650 Ti sur le Dell XPS 15, par exemple. Dell dit que le XPS 17 a une nouvelle conception interne pour faire face aux thermiques des composants puissants.

Naturellement, les deux exécutent Windows 10 Home ou Pro et disposent également décrans tactiles.

Le XPS 17 sera disponible cet été à partir de 1 499 $ (pas encore de prix au Royaume-Uni) tandis que le XPS 15 est maintenant disponible à partir de 1 299 $ / 1 599 £.

Dell a également dévoilé aujourdhui de nouveaux ordinateurs portables Alienware m15 et m17 (si vous avez de largent!) Ainsi quun nouveau bureau Aurora R11.

Dell introduit également un badge XPS Creator Edition pour certains modèles aux États-Unis afin de rivaliser avec dautres appareils spécifiquement destinés aux créateurs tels que le ConceptD dAcer .