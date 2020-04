Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Parfois, les fuites donnent l'impression d'avoir passé par des processus ombragés et des transactions sous le comptoir, finissant par voir le jour sous la forme de captures d'écran sommaires et d'images de prototypes floues. Parfois, cependant, quelqu'un télécharge la mauvaise image sur un site Web et tout est grondé assez innocemment.

Cela semble être ce qui vient de se produire chez Dell, où l'image ci-dessus semble avoir révélé de nouvelles conceptions pour ses ordinateurs portables XPS 15 et XPS 17.

Un utilisateur Reddit aux yeux aigles, WeSolykubeczek, a posté une question pour savoir si l'image, jointe à une page montrant les ordinateurs portables Precision existants de Dell, indiquait que des modifications étaient en stock pour les versions 15 et 17 pouces de la ligne XPS. Après tout, le XPS 13 a reçu des mises à jour beaucoup plus régulières, vous devriez donc vous attendre à ce que les plus grandes tailles soient mises à jour périodiquement.

Les quatre ordinateurs portables illustrés semblent nouveaux, bien que les deux sur la gauche ressemblent à de nouveaux modèles Precision, basés sur leur conception plus épaisse et des fonctionnalités plus complètes, y compris un pavé numérique et plus de ports.

Les deux ordinateurs portables de droite, quant à eux, ont le style familier des machines XPS, avec des constructions ultra-minces et des cadres minutieux autour de leurs écrans, ce que la gamme Dell a excellé.

Un changement par rapport aux modèles XPS 15 et 17 précédents est que Dell semble embrasser entièrement USB-C - nous pouvons voir deux ports USB-C et un emplacement pour carte mémoire sur le côté droit de l'un des modèles, ainsi qu'une prise casque. La plus grande taille des ordinateurs portables voit également au moins un d'entre eux gagner des haut-parleurs stéréo de chaque côté du clavier, qui sont toujours les bienvenus pour la visualisation multimédia.

Il semble que les plus grandes tailles bénéficient également de trackpads plus grands, aussi. Bien sûr, l'image a été retirée assez rapidement, et Dell n'a fait aucun commentaire. Pourtant, c'est un pari assez sûr que nous entendrons officiellement un peu plus sur les ordinateurs portables et leurs spécifications dans un proche avenir, si c'est quelque chose à faire.