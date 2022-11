Économisez 300 $ sur l'impressionnant Asus ZenBook Duo pour le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le ZenBook Duo d'Asus est un ordinateur portable tout à fait unique, doté d'un écran secondaire niché au-dessus du clavier.

L'idée est de disposer d'une surface d'écran supplémentaire pour le multitâche sans avoir à transporter un écran supplémentaire.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à tester le modèle de première génération, et la nouvelle version modifie encore l'écran secondaire pour en améliorer l'utilisation.

Il s'agit généralement d'un ordinateur portable assez cher, mais avec une réduction massive dans les ventes du Black Friday, il est plus abordable que jamais.

Asus ZenBook Duo 14 - économisez $300 Le Zenbook Duo d'Asus est un formidable ordinateur portable à double écran qui offre les avantages d'une configuration à double écran sans l'encombrement d'un écran externe. Il n'a jamais été aussi abordable, avec une réduction massive qui le ramène à seulement 799,99 $. Voir l'offre

Cette spécification vous permet d'obtenir un processeur Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et un SSD PCIe ultra-rapide de 512 Go.

L'écran principal est un panneau IPS 1080p, tandis que l'écran secondaire est un écran tactile sensible à la pression, avec un stylet inclus.

Si vous souhaitez vivre la vie d'un ordinateur portable à double écran, nous vous conseillons d'agir rapidement, car les prix ne manqueront pas d'augmenter à la fin des soldes.

Écrit par Luke Baker.