Économisez 200 $ sur un MacBook Air M1 avant le Black Friday

(Pocket-lint) - Le MacBook Air d'Apple n'a pas besoin d'être présenté, il est depuis longtemps un choix incontournable pour tous ceux qui recherchent puissance et portabilité.

Lorsqu'Apple a présenté la version M1 en 2020, elle nous a épatés par ses performances et son efficacité.

Bien sûr, il existe aujourd'hui une version plus récente alimentée par le processeur M2, mais le processeur M1 peut toujours répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.

À l'approche du Black Friday 2022, Amazon a baissé les prix de cet ancien modèle d'environ 20 %.

Et, lorsqu'il y a des remises de ce type, cela vaut la peine de l'envisager plutôt que le modèle plus récent et plus cher.

MacBook Air M1- économisez 200 Cette configuration vous permet d'obtenir un processeur M1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à semi-conducteurs. L'offre s'étend aux options de couleur or, argent et gris espace. Une aubaine à seulement 799 $. Voir l'offre

Lorsque nous avons initialement examiné le MacBook Air M1, nous avons été étonnés par ses performances. À tel point qu'il était difficile de recommander à quiconque d'opter pour un MacBook Pro plutôt que pour le MacBook Air, plus abordable et plus portable.

Maintenant, au prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour, c'est une recommandation facile pour quiconque a besoin d'une mise à niveau de son ordinateur portable.

Si vous êtes tentés, assurez-vous d'agir rapidement, ce modèle a quelques années maintenant, et ne sera probablement plus disponible pour longtemps.

Écrit par Luke Baker.