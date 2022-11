Économisez 500 $ sur l'un de nos ordinateurs portables de jeu préférés - le Asus ROG Zephyrus G14.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Asus ROG Zephyrus G14 est un fantastique ordinateur portable de jeu compact qui possède une quantité surprenante de puissance pour sa petite taille.

Nous avons beaucoup apprécié cet ordinateur lorsque nous l'avons vu pour sa portabilité, sa puissance et ses performances de jeu. Aujourd'hui, il est encore plus attrayant grâce à la réduction du Black Friday.

Chez Best Buy, l'Asus ROG Zephyrus G14 bénéficie d'une remise de 500 $ sur le prix de vente habituel. C'est une sacrée réduction. Vous pouvez donc maintenant acheter le Zephyrus G14 pour seulement 899,99 $.

C'est la meilleure offre que nous ayons vue sur ce portable, mais si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous pouvez utiliser les liens de notre widget pour voir s'il existe d'autres options dans votre région :

Ce modèle particulier a des spécifications assez décentes pour votre argent qui comprennent un processeur AMD Ryzen 7 5800HS, 512 Go de stockage SSD NVMe super rapide, 16 Go de RAM DDR4 et un superbe GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Ces spécifications devraient faciliter la tâche de la plupart des jeux et offrir de beaux visuels lors de vos sessions de jeu.

Son design élégant et léger le rend également parfaitement portable, de sorte que vous pouvez l'emporter avec vous et l'utiliser où vous voulez. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable de jeu mais que vous ne voulez pas dépenser une fortune, alors cette offre pourrait être la bonne.

Écrit par Adrian Willings.