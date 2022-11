Économisez 1 000 £ sur le Razer Blade Pro 17 pour le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Razer Blade Pro 17 est un équipement sérieux. Il dispose de beaucoup de puissance pour les jeux les plus récents, ainsi que d'une qualité de fabrication et d'un design de premier ordre.

Il dispose d'un écran spacieux de 17 pouces avec une incroyable dalle de 360 Hz, assurant une réponse optimale pour les jeux les plus compétitifs.

Normalement, ce genre de technologie n'est pas bon marché, mais avec une réduction de 1 000 £ pendant les soldes du Black Friday, le Razer Blade Pro 17 est plus tentant que jamais.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bien qu'elle ait quelques générations, cette configuration offre toujours de nombreuses performances. On retrouve un Intel Core i7-10875H aux côtés d'un GPU RTX 3060, 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Combinez cela avec un superbe écran, des E/S solides et un châssis unibody en aluminium robuste, et vous avez un petit gagnant dans les mains.

Nous n'imaginons pas que ces ordinateurs resteront longtemps sur le marché, alors si vous avez besoin de mettre à niveau votre ordinateur portable de jeu, c'est peut-être le moment de le faire.

Plus d'offres de vendredi noir 2022 au Royaume-Uni

Il y a d'autres offres du Black Friday aujourd'hui, et nous les avons compilées ici :

Écrit par Luke Baker.