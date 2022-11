Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est une affaire folle pour un ordinateur portable de jeu.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les ordinateurs portables de jeu sont généralement ridiculement chers, intégrant toutes sortes de technologies pour vous offrir de superbes graphismes et des FPS élevés, mais coûtant la peau des fesses.

Cette offre du Black Friday sur un ordinateur portable de jeu Lenovo va à l'encontre de cette tendance, en réduisant d'une bonne partie (jusqu'à 33 %) le prix demandé habituellement.

Il s'agit du Lenovo IdeaPad Gaming 3. Il s'agit d'une machine de jeu récemment lancée qui intègre un processeur AMD et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050.

Aux États-Unis, le modèle 2022 est actuellement en vente avec une réduction de 300 $ sur le prix de vente conseillé, ce qui le ramène à 599,99 $. Cette machine est équipée d'un processeur AMD Ryzen 5 6600H, de 8 Go de RAM DDR5, d'un SSD de 258 Go, d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 et d'un écran 15,6 pouces 1080p.

Meilleur Chromebook 2022 : Notre sélection des meilleurs ordinateurs portables Chrome OS pour l'école, l'université et plus encore. Par Luke Baker · 7 Décembre 2021 Les Chromebooks deviennent rapidement une super option. Voici les dernières options de Google, Lenovo, HP, Asus, Acer et plus encore.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, un modèle avec des spécifications légèrement différentes est 200 £ moins cher que la normale, soit seulement 599,99 £. Ce modèle a essentiellement les mêmes spécifications, mais avec un CPU AMD Ryzen 5 5600H à la place du 6600H. C'est tout de même une bonne affaire, surtout avec le GPU RTX 3050. Il s'agit également d'un achat judicieux car il dispose d'un SSD plus grand de 512 Go, ce qui signifie plus d'espace pour vos jeux.

Écrit par Adrian Willings.