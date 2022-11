Achetez cet ordinateur portable Gigabyte AORUS 15P équipé de la technologie RTX 3070 pour 550 $ de moins.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous êtes à la recherche d'une bonne affaire pour un ordinateur portable de jeu, alors cette remise importante sur le Gigabyte AORUS 15P pourrait valoir le coup d'œil.

Le Gigabyte AORUS 15P a été lancé en 2021 et dispose d'un écran IPS 1080p de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ce modèle est équipé d'un processeur Intel Core i7-11800H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 1 To et d'une carte graphique Nvidia RTX 3070.

Lorsqu'il a été lancé, ce modèle était vendu au détail au prix de 1 599 $, mais aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday, il a bénéficié d'une réduction de 551 $ sur le prix habituel et n'est plus qu'à 1 099 $. On ne sait pas combien de temps l'offre durera, il faudra donc la saisir dès que possible si vous ne voulez pas la manquer.

Le même modèle coûte actuellement 1 368,95 dollars sur Amazon, c'est donc une véritable aubaine via eBay.

Bien qu'il s'agisse d'un modèle un peu plus ancien, cette machine a encore beaucoup de punch. Il est doté d'un puissant processeur Intel de 11e génération et d'une puissance graphique suffisante pour jouer sans problème aux derniers jeux triple A sur PC. Cet ordinateur portable est l'un des moyens les plus abordables d'obtenir une carte graphique RTX 3070, qui vous permettra de tirer parti du ray tracing dans les jeux compatibles et d'utiliser DLSS pour lisser les performances.

Le taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz garantit une expérience de jeu fluide et agréable à l'œil, parfaite pour les jeux rapides.

Nous avons beaucoup apprécié un modèle précédent de cet ordinateur portable, le Gigabyte Aorus 15G, lorsque nous l'avons essayé en 2020, donc nous sommes convaincus que c'est un excellent achat aussi.

Écrit par Adrian Willings.