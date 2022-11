Cet ordinateur portable MSI équipé d'un GPU Nvidia RTX 3070 est le moins cher que nous ayons vu jusqu'à présent.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LeBlack Friday arrive à grands pas et les offres arrivent déjà à grands pas. L'une d'entre elles consiste en une remise importante sur un très bel ordinateur portable de jeu MSI.

Il s'agit probablement de l'ordinateur portable RTX 3070 le moins cher que nous ayons vu. L'achat d'un ordinateur portable de jeu a été le moyen le plus abordable d'avoir accès aux dernières cartes graphiques de Nvidia au cours des deux dernières années et cette offre le prouve encore une fois.

Ce modèle est une machine brillante à bien des égards, il présente des caractéristiques assez décentes pour votre argent, notamment un CPU Intel Core i7-11800H de 11e génération, un SSD PCIe NVMe de 512 Go, 16 Go de RAM et le Wi-Fi 6. Visuellement, il devrait être assez agréable aussi, avec un écran à taux de rafraîchissement de 144 Hz qui le rend idéal pour les jeux rapides et les expériences de jeu fluides.

Il se vend habituellement au prix de 1 399 £, mais il est vendu à 949 £ (une économie de 450 £) chez Very ou à 998,99 £ chez Amazon.

Aux États-Unis, un modèle plus récent avec des spécifications similaires mais avec un RTX 3050Ti et un processeur Core i7-12650H est également en promotion. Bien que le GPU ne soit pas aussi sophistiqué, cette machine reste une excellente option à un bon prix. Avec 184 $ de moins que le prix habituel.

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable de jeu décent qui offre de bonnes performances sans vous ruiner, alors ces offres valent la peine d'être regardées.

