Audio-Technica lance le microphone USB AT2020USB-X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Audio-Technica a dévoilé son dernier microphone USB, le AT2020USB-X au nom évocateur, qui semble pouvoir convenir aux streamers comme aux professionnels.

Il s'agit en fait d'une mise à jour du microphone AT2020 d'Audio-Technica qui rend les choses beaucoup plus accessibles grâce à l'ajout de la connectivité USB-C.

-

Cela signifie que vous pouvez l'insérer dans une gamme d'appareils et partir en quelques secondes, avec un capteur directionnel qui vous permet de vous assurer que vous enregistrez bien et proprement.

Une prise casque intégrée vous permet de contrôler facilement votre signal audio, et un système de contrôle du mixage vous permet de mélanger votre audio avec celui de l'ordinateur.

Un bouton de coupure rapide du son a été intelligemment rendu tactile pour qu'il soit complètement silencieux, tandis que le support de bureau inclus devrait permettre de le positionner facilement sans bras de perche.

Dans le style classique d'Audio-Technica, l'aspect et le toucher du microphone sont plutôt minimalistes et dépouillés, et le prix demandé est plutôt raisonnable : 129 £ ou 149 €.

Qu'est-ce que Nvidia Advanced Optimus et comment peut-il économiser la batterie de votre ordinateur portable ? Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Cette petite solution géniale de Nvidia peut avoir un impact très important sur votre ordinateur portable de jeu.

Le microphone devrait être disponible dès aujourd'hui sur le site d'Audio Technica. Il semble facile à installer si vous souhaitez vous lancer dans le streaming, l'enregistrement ou simplement améliorer l'expérience de tous ceux avec qui vous faites régulièrement des appels vidéo.

Écrit par Max Freeman-Mills.