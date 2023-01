Nous avons essayé le nouvel OLED 3D sans lunettes d'Asus et c'est assez étonnant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans le cadre de son événement de lancement du CES, Asus a dévoilé sa nouvelle technologie OLED 3D sans lunettes appelée Asus Spatial Vision.

Cette nouvelle technologie est exclusive à Asus, du moins lorsqu'il s'agit de panneaux OLED - ce qui implique que nous pourrions voir des variantes IPS chez d'autres fabricants.

Elle fonctionne en utilisant la webcam pour suivre chaque œil et appliquer un filtre lenticulaire à l'écran, créant un effet 3D impressionnant sans avoir besoin de lunettes.

Il sera utilisé pour la première fois sur les nouveaux ProArt Studiobook 16 et Asus Vivobook Pro 16, dont la sortie est prévue au troisième trimestre 2023.

Nous avons eu l'occasion de l'essayer par nous-mêmes lors d'un briefing pré-CES il y a quelques semaines, et il est plus impressionnant que nous aurions pu l'imaginer.

L'effet 3D a une réelle profondeur, et les objets semblent flotter jusqu'à une distance de 10 à 15 cm de l'écran.

Il peut également être appliqué à l'inverse, faisant plonger l'image vers l'intérieur pour donner l'impression que vous pouvez atteindre l'écran.

Bien entendu, la quantité de contenu qui peut en tirer parti est pour l'instant très limitée.

Nous avons assisté à une démonstration de son utilisation avec des modèles 3D, l'idée étant que cette technologie pourrait faciliter le processus de conception pour la modélisation CAO et l'impression 3D.

Nous avons également pu visionner la bande-annonce d'Avatar : The Way Of Water, qui n'a pas été développée spécifiquement pour cette technologie mais qui a été adaptée à partir de la 3D standard avec des résultats plutôt excellents.

Asus s'est associé à Dimenco pour équiper les développeurs d'outils et de directives pour le contenu en réalité simulée, y compris le contrôle des gestes et l'apprentissage interactif.

Asus espère créer un écosystème autour de cette nouvelle technologie 3D, et c'est pourquoi il lance Spatial Vision sur ses ordinateurs portables de classe créateur, plutôt que sur les modèles grand public.

Le temps nous dira s'il en sortira quelque chose, mais pour l'instant, il s'agit d'une démonstration très impressionnante de la direction que prend la technologie 3D.

