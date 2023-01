Asus présente ses nouveaux modèles Zenbook au CES 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus a révélé sa gamme de Zenbook pour 2023 dans le cadre de sa présentation au CES.

Les nouveaux modèles sont tous équipés d'écrans OLED et des dernières et meilleures puces d'Intel et de Nvidia.

Jetons un coup d'œil à ce qui nous attend au cours des douze prochains mois.

Zenbook Pro 16X OLED

Le Zenbook Pro 16X est présenté comme le Zenbook le plus puissant de la marque à ce jour. Il est équipé d'un processeur Intel unique, le Core i9 13905H, associé à la conception Supernova System-on-Module propre à Asus.

Cette nouvelle technique SoM permet de réduire la zone centrale de la carte mère de 38 %, ce qui augmente l'efficacité globale du refroidissement de l'ordinateur portable. En retour, cela signifie qu'il y a plus de place pour les composants du GPU, ce qui permet à la machine de fonctionner à un TDP plus élevé et d'offrir de meilleures performances GPU.

En ce qui concerne le GPU, il est configuré avec les dernières cartes graphiques pour ordinateurs portables de la série 40 de Nvidia et jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5.

Tout comme les ordinateurs portables de jeu ROG d'Asus, le Zenbook Pro 16X utilise un composé thermique en métal liquide pour faciliter le refroidissement, brouillant ainsi les frontières entre machine de jeu et station de travail créative.

Le Zenbook Pro 16X est équipé d'un écran OLED 3.2K 16:10 tactile avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge du HDR.

Zenbook Pro 14 OLED

Le Zenbook Pro 14 OLED est un ordinateur portable puissant qui ne pèse que 1,65 kg pour une épaisseur de moins de 1,8 cm.

Malgré ses dimensions sveltes, il peut être configuré avec un Core i9 13900H et un GPU GeForce RTX série 40 dédié.

Il est doté d'un écran OLED 120 Hz prenant en charge Dolby Vision et validé par Pantone pour la précision des couleurs.

Le Zenbook Pro 14 est également doté de l'Asus DialPad, une version virtuelle de l'Asus Dial physique, intégrée au trackpad pour un contrôle intuitif des applications créatives.

Zenbook 14X OLED

Le Zenbook 14X OLED est disponible en deux couleurs, le beige grès et le gris encrier.

La variante grès est particulièrement intéressante, grâce à une nouvelle technique de revêtement qui lui confère une finition de type céramique et un toucher semblable à celui de la pierre.

Il s'agit également d'un modèle fin et léger, mais qui peut être configuré avec un Core i9 13900H et une GeForce RTX 3050.

Pour le stockage, vous pouvez choisir jusqu'à un SSD PCIe 4.0 de 1 To, ainsi que jusqu'à 32 Go de LPDDR5.

Comme avec les autres modèles Zenbook OLED, vous obtenez un panneau rapide 120Hz 16:10 avec une grande précision des couleurs.

Les prix et la disponibilité n'ont pas encore été communiqués.

Écrit par Luke Baker.