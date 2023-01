Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus a dévoilé un nouveau clavier de jeu au CES 2023, qui est truffé de fonctionnalités que l'on ne trouve normalement que sur un clavier personnalisé.

Le ROG Azoth est un clavier de jeu sans fil à 75 % qui comprend des fonctions astucieuses telles que des commutateurs remplaçables à chaud, des capsules de clavier PBT à double frappe, un écran OLED intégré et trois couches d'amortissement du son.

Il s'agit d'un kit sérieux qui offre toutes sortes de fonctionnalités géniales que les joueurs vont adorer. Il est doté de la connectivité sans fil SpeedNova 2,4 GHz et de la connectivité Bluetooth, ainsi que des commutateurs mécaniques NX propres à ROG, de l'enregistrement de macros à la volée, etc.

Comme la gamme SteelSeries Apex Pro, le ROG Azoth dispose d'un écran polyvalent qui peut être utilisé pour afficher toutes sortes de choses, des informations système aux animations en passant par le nom de la chanson que vous êtes en train d'écouter et bien plus encore.

Asus affirme que le ROG Azoth peut gérer jusqu'à 2 000 heures de jeu en mode sans fil ou vous pouvez utiliser Bluetooth pour connecter plusieurs appareils à la fois.

Ce sont les points forts cachés qui devraient rendre cet appareil agréable à utiliser, car il dispose de joints en silicone et de trois couches de matériaux amortissants pour absorber et éliminer les bruits de frappe et améliorer votre expérience de frappe. Il offre apparemment une frappe plus amortie et plus agréable que les autres claviers personnalisés et une finition générale plus silencieuse.

Les commutateurs interchangeables sont une autre caractéristique de ce clavier que l'on ne trouve normalement que sur les claviers personnalisés. Il est livré avec des interrupteurs pré-lubrifiés pour une expérience plus douce, mais vous permet également de les remplacer par d'autres facilement.

En standard, vous avez le choix entre le ROG NX bleu (clic et tactile), le ROG NX brun (ultra tactile) et le ROG NX rouge (linéaire et lisse). Les commutateurs rouges sont le meilleur choix pour les joueurs avec 1,8 mm offrant une réponse rapide, tandis que les commutateurs bruns et bleus nécessitent plus de pression mais sont meilleurs pour la frappe quotidienne.

Tous ces commutateurs utilisent le même style de tige que les commutateurs Cherry MX standard, de sorte que vous pouvez facilement utiliser vos propres capuchons de clavier après-vente si vous le souhaitez.

Espérons que nous en saurons bientôt plus sur ce produit. En attendant, regardez le flux de lancement complet pour voir tout ce que ROG a révélé.

Écrit par Adrian Willings.