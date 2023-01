Asus ROG dévoile une série de nouveaux ordinateurs portables de jeu au CES 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Republic of Gamers, la filiale d'Asus spécialisée dans les jeux vidéo, a donné le coup d'envoi du CES en dévoilant un certain nombre d'ordinateurs portables haut de gamme pour 2023.

Les nouveaux ordinateurs portables sont axés sur les performances maximales et sont équipés des dernières et meilleures puces d'Intel, AMD et Nvidia.

Comme d'habitude, l'accent est mis sur le refroidissement pour exploiter tout le potentiel de ce matériel, et les améliorations apportées au flux d'air, à la dissipation et au logiciel permettent à ces modèles de fonctionner plus frais et plus silencieux que jamais.

Certains modèles utilisent même le composé métallique liquide de Thermal Grizzly, Conductonaut Extreme, au lieu de la pâte thermique traditionnelle, pour un refroidissement et une durabilité améliorés. Asus est encore le seul fabricant d'ordinateurs portables à utiliser cette technique à grande échelle.

Alors, plongeons dans le vif du sujet et jetons un coup d'œil aux modèles :

Gamme Strix 2023

Scar 16/18

G16/18

Scar 17

G17

Le changement le plus évident avec les nouveaux modèles Strix est que les Scar 16 et 18, ainsi que les G16/18, disposent tous d'un écran 16:10, avec un rapport écran/corps de 89 %. Nous préférons de loin le 16:10 pour la productivité, et même si ces machines sont axées sur le jeu, elles sont susceptibles d'être utilisées pour le travail également. Nous sommes donc très satisfaits de ce changement.

Nous obtenons des taux de rafraîchissement de 240 Hz sur l'ensemble de la gamme, tandis que les Scar 16 et 18 peuvent être configurés avec un écran QHD mini-LED, avec une luminosité de pointe étonnante de 1100 nits.

Bien entendu, nous disposons d'une sélection des dernières puces Intel de la série HX de la 13e génération, ainsi que d'options Ryzen 9 et d'un GPU pour ordinateur portable RTX 4090 avec un TGP de 175W. Les solutions de refroidissement ont été améliorées dans toute la gamme et tous ces modèles utilisent le composé métallique liquide Conductonaut Extreme.

Gamme Zephyrus 2023

Duo 16

G16

M16

G14

La dernière itération de l'impressionnant Duo 16 à double écran bénéficie d'un refroidissement amélioré avec 30 % de flux d'air en plus que le modèle précédent. Il peut être configuré avec un écran Mini-LED QHD 240 Hz et un processeur Ryzen 9 Zen 4. L'écran est doté d'un nouveau revêtement qui est gravé dans le panneau lui-même, afin d'offrir des images plus nettes.

Le M16 est le premier ordinateur portable de 16 pouces d'Asus à être doté de son impressionnant éclairage AniMe Matrix sur le couvercle. La marque a réussi à faire tenir un écran 16:10 dans un châssis de 15 pouces, avec un rapport écran/corps de 92 %, pour une portabilité optimale.

Le G16 est désormais capable de fournir jusqu'à 120W de puissance GPU, avec jusqu'à une RTX 4090 embarquée, dans un châssis de seulement 19,9mm d'épaisseur et pesant seulement 2kg.

Le G14 peut être configuré avec un écran AniMe Matrix ou un écran Mini LED 165Hz, mais malheureusement, vous ne pouvez pas avoir les deux sur la même machine. Il utilise une chambre à vapeur massive, du métal liquide et des ventilateurs Arc Flow pour permettre un TGP jusqu'à 125W, ce modèle est également configurable avec un GPU RTX 4090.

Gamme 2023 Flow

Z13

X13

X16

Mobile XG nouvelle génération

La gamme Flow d'Asus se dote d'une nouvelle station d'accueil XG mobile, avec la dernière Nvidia GeForce RTX 4090 au cœur. Cette nouvelle unité sera également rétrocompatible avec les modèles actuels, si vous cherchez une mise à niveau.

Le Z13 convertible reçoit un revêtement Gorilla Glass DXC sur l'écran, ainsi qu'un nouveau clavier RGB. Il bénéficie également des dernières puces Intel et Nvidia série 40 de 13e génération, ainsi que d'une charge de 130 W, contre 100 W sur le modèle actuel.

Le X13 bénéficie d'une augmentation de 20 % de la capacité de la batterie et d'une légère modification du design. Le pavé tactile est 56 % plus grand, et le clavier a été rapproché de l'écran pour s'adapter. Il peut être configuré avec un processeur Ryzen 9 et un GPU RTX 4070 pour ordinateur portable.

Le Flow X16 peut être configuré avec un écran tactile QHD 240Hz Gorilla Glass DXC, un processeur i9 13900H, un stockage SDD 2TB et une Nvidia RTYX 4070. Il prend en charge la saisie au stylet, Nvidia Canvas et le dock mobile XG.

Écrit par Luke Baker.