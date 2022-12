Asus annonce le lancement d'un ordinateur portable OLED 3D au CES 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus pourrait se préparer à lancer un nouvel ordinateur portable avec un écran OLED 3D au CES 2023.

Nous attendons un certain nombre de lancements au salon de Las Vegas en janvier, et Asus est resté discret sur ses plans.

Cependant, la société a commencé une campagne de teaser, non seulement en confirmant son événement de lancement, mais en lâchant quelques indices sur ce à quoi s'attendre.

Tout d'abord, il y a les visuels généraux qu'Asus a diffusés sur les réseaux sociaux, en utilisant une image 2D qui est en fait en 3D lorsque la perspective change.

Ensuite, il y a la réapparition des images de type Magic Eye. Oui, si vous avez encore la technique, regardez l'image ci-dessus et vous verrez le message sortir du centre.

Quoi - vous voulez dire que vous avez oublié comment changer sélectivement le point focal de vos yeux ? Vous ne savez même pas que vous êtes nés. C'est écrit 3D OLED, clair comme le jour.

Enfin, Asus a partagé des images montrant un ordinateur portable, avec la mention "Une nouvelle dimension pour l'OLED", avec des décorations en papier qui sortent de l'écran avec une perspective profonde (en haut de cet article).

Asus va donc probablement lancer un ordinateur portable avec une sorte d'écran OLED 3D. Mais avons-nous envie de revenir à ce type de technologie après avoir abandonné la plupart des technologies 3D il y a une dizaine d'années ?

Eh bien, peut-être qu'Asus va aller plus loin que le simple affichage d'images avec une plus grande profondeur d'immersion. La lunette supérieure de l'ordinateur portable affiché semble avoir une prolifération de caméras, et il ne manque pas d'appareils qui utilisent maintenant plusieurs caméras pour ajouter de la profondeur dans l'imagerie.

Nous sommes maintenant dans l'ère post-3D, où nous sommes plus intéressés par la réalité augmentée - et nous soupçonnons qu'il s'agit d'un jeu plus important dans le métavers. Et si le nouvel ordinateur portable d'Asus était capable de suivre avec précision les mouvements et de présenter un espace visuel en 3D qui s'adapte aux mouvements de votre tête, tout en vous restituant en 3D pour ceux qui vous regardent ?

Nous avons certainement plus de questions que de réponses, mais heureusement, nous serons à Las Vegas pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin.

Écrit par Chris Hall.