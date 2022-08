Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Zenbook 17 Fold OLED nous a épaté au CES plus tôt cette année, mais à l'époque, c'était un peu un mystère quand il pourrait atteindre la vente générale.

Dans le cadre des activités d'Asus à l'IFA 2022, la marque a annoncé les prix et la disponibilité de l'ordinateur portable à écran tactile futuriste.

-

Il sera lancé mondialement à partir du quatrième trimestre 2022, avec des prix commençant à 3 299,99 £ / 3 499,99 $.

Oui, ce n'est pas bon marché, mais c'est peut-être l'ordinateur portable le plus cool de l'année - et il a le potentiel pour devenir un équipement très utile.

Il s'agit en quelque sorte d'un Samsung Galaxy Fold 4 surdimensionné qui fonctionne sous Windows 11, et c'est plutôt excitant, selon nous.

Le Zenbook 17 Fold peut être utilisé comme une tablette, lorsqu'il est déplié, ce qui vous donne un écran massif de 17,3 pouces à utiliser.

Meilleur Chromebook 2022 : Notre sélection des meilleurs ordinateurs portables Chrome OS pour l'école, l'université et plus encore. Par Luke Baker · 7 Décembre 2021 · Les Chromebooks deviennent rapidement une super option. Voici les dernières options de Google, Lenovo, HP, Asus, Acer et plus encore.

Ou, si vous préférez, vous pouvez l'utiliser comme un ordinateur portable, en utilisant la section supérieure comme un écran 1080P de 12,5 pouces, et la section inférieure comme un clavier à l'écran et un trackpad.

En ce qui concerne les spécifications brutes, il n'y a rien à redire non plus. Il est alimenté par un choix de processeurs Intel Core i7 de 12e génération avec jusqu'à 16 Go de RAM et un SSD PCIe 4.0 de 1 To.

Il est équipé d'une batterie de 75Wh, avec une prise en charge de la charge rapide, et il en aura probablement besoin pour maintenir cet énorme panneau OLED heureux.

Nous ne connaissons pas encore la date exacte à laquelle le Zenbook 17 Fold OLED arrivera dans les rayons, mais nous sommes impatients de mettre la main dessus.

Écrit par Luke Baker. Édité par Chris Hall.