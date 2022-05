Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La division jeux d'Asus, Republic of Gamers, a dévoilé un grand nombre de nouveaux produits lors de son événement virtuel For Those Who Dare : Boundless.

Tout d'abord, il y a l'ordinateur portable ROG Strix Scar 17 Special Edition. Le modèle standard a été présenté au CES plus tôt cette année et s'adresse aux amateurs d'esports qui exigent des performances extrêmes et des taux de rafraîchissement élevés.

La variante Special Edition offre encore plus de puissance grâce au dernier processeur Intel Core i9-12950 HX de 12e génération. Une puce mobile de 65W capable de monter jusqu'à 5,2 GHz.

Bien sûr, un tel processeur a besoin d'un refroidissement sérieux, et Asus a donc collaboré avec le fabricant de pâte thermique haut de gamme, Thermal Grizzly, pour développer une formule de métal liquide haute performance appelée Conductonaut Extreme. Ce nouveau composé est utilisé à la fois sur le CPU et le GPU, et Asus affirme qu'il réduit les températures jusqu'à 10 degrés Celsius par rapport à une pâte thermique normale.

Il n'y a pas que l'intérieur qui a été mis à jour, l'extérieur présente un motif d'encre invisible spécial qui n'apparaît que sous la lumière UV. Plutôt unique.

Asus a également annoncé une nouvelle édition de sa gamme Flow, le Flow X16. Il s'agit d'un ordinateur portable de jeu convertible, fin et léger, avec un écran de 16 pouces.

Tout comme le Flow X13 qui l'a précédé, le X16 peut être utilisé en mode tablette ou ordinateur portable grâce à sa conception articulée à 360 degrés. Il est également compatible avec la station d'accueil mobile XG d'Asus, que nous avons testée avec le Flow Z13 plus tôt cette année.

La Flow X16 embarque un processeur AMD Ryzen 6900HS et une Nvidia RTX 3070 Ti dans son minuscule châssis. Il ne pèse que 2,1 kg.

Ce matériel haut de gamme est associé à un écran Mini LED QHD 165Hz avec une luminosité maximale stupéfiante de 1100 nits.

Mais il n'y avait pas que des ordinateurs portables à l'événement Boundless d'Asus, la marque a également dévoilé une nouvelle ligne d'accessoires.

La gamme ROG Slash comprend des sacs, des casques et une housse pour ordinateur portable. Ce n'est pas quelque chose que nous nous attendions à voir, mais tout cela semble étonnamment cool et fonctionnel.

Les produits présentent des matériaux TPU hydrofuges associés à des boucles surdimensionnées et des accents roses et bleus. Comme avec la plupart des produits ROG, il y a une vibe cyberpunk distincte, et nous l'apprécions.

Enfin, Asus a annoncé une extension de son jeu ROG Citadel XV, appelée Scar Runner. Il s'agit d'un jeu de parkour à la première personne avec un élément de puzzle.

Ceux qui ont l'édition spéciale de l'ordinateur portable Scar 17 seront en mesure de trouver des indices cachés sur l'ordinateur lui-même, bien que nous ne sommes pas convaincus que ce sera la raison pour laquelle quelqu'un achète une telle machine haut de gamme.

Les nouveaux ordinateurs portables seront disponibles à partir du troisième trimestre 2022. Le ROG Strix Scar 17 Special Edition sera proposé à partir de 3 999,99 £, le prix n'a pas encore été annoncé pour le Flow X16.

Écrit par Luke Baker.