(Pocket-lint) - Le Computex n'est plus qu'à quelques semaines de sa tenue, mais Asus a pris les devants en dévoilant une foule de nouveaux ordinateurs portables et de dispositifs 2-en-1 avant le salon.

Il y a quelque chose pour tout le monde dans cette nouvelle gamme, y compris les plus excentriques d'entre nous. Jetons donc un coup d'œil à ce qu'Asus a en magasin.

Il y a cinq nouveaux modèles dans la série VivoBook Pro, tous dotés d'écrans OLED dans des tailles allant de 14 à 16 pouces.

Ils sont livrés avec des spécifications musclées, jusqu'à un Intel Core i9 12900H ou Ryzen 9 6900HX de 12e génération et 32 Go de RAM DDR5. Le tout est associé à une Nvidia GeForce RTX 3070 Ti et jusqu'à 2 To de stockage PCIe 4.0.

Ces machines sont destinées aux professionnels les plus exigeants et ont reçu des certifications de durabilité de niveau militaire.

Il y a quatre nouveaux ordinateurs portables dans la gamme VivoBook S, dans des tailles allant de 14 à 16 pouces. Là encore, ils sont équipés exclusivement d'écrans OLED.

Ces appareils sont légers, fins et disposent d'un châssis métallique haut de gamme. Ils sont configurés avec des processeurs Intel Core i7 12700H ou AMD Ryzen 9 6900HX de 12e génération, ainsi que 16 Go de RAM DDR4 et 1 To de SSD PCIe.

Notre annonce préférée est celle des éditions d'artiste farfelues du VivoBook 13 Slate OLED. Conçus par Philip Colbert et Steve Harrington, ces appareils convertibles sont dotés de finitions, d'emballages et d'accessoires personnalisés - et ils ont vraiment de la gueule.

Il y a même une figurine de homard sculptée qui fait office de porte-stylet pour le stylet Asus Pen 2.0 fourni. Que demander de plus ?

Le ZenBook Pro 16X OLED est le dernier flagship d'Asus et il a un tour familier dans sa manche. À l'ouverture, le clavier se soulève de manière inclinée, à l'instar de ce que nous avons vu sur le Zephyrus S17. Cela permet d'obtenir de meilleures performances thermiques tout en restant à seulement 16,9 mm d'épaisseur. C'est également plus ergonomique pour la frappe.

Ailleurs, nous voyons un châssis en alliage d'aluminium aérospatial. Jusqu'à un processeur Intel Core i9 12900H de 12e génération et un GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Il y a aussi une énorme batterie de 96Wh et un écran OLED 4K au format 16:10.

La série Zenbook S compte deux nouveaux appareils légers de 13,3 pouces. Tous deux sont des appareils convertibles qui peuvent être retournés pour une utilisation de type tablette, et tous deux sont dotés d'écrans OLED.

Vous avez le choix entre un Core i7 de 12e génération et un processeur Ryzen 7 6800U, cette dernière option vous offrant jusqu'à 19 heures d'autonomie.

Nous sommes toujours enthousiasmés par les appareils à double écran d'Asus et le dernier entrant de la gamme ZenBook Pro Duo semble pouvoir être le meilleur à ce jour.

Il dispose d'un écran OLED 2,8K 120 Hz de 14,5 pouces avec support Dolby Vision. Aux côtés d'un écran tactile secondaire incliné de 12,7 pouces. Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core i9 12900H de 12e génération et un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

La série ZenBook Pro compte deux nouveaux entrants, le Pro 15 Flip OLED et le Pro 17.

Le premier est un appareil convertible équipé d'un Core i7 de 12e génération et d'un écran OLED 2.8K à 120 Hz.

Le modèle de 17 pouces est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 6900HX et d'un GPU Nvidia GeForce RTX 3050, associés à un écran tactile IPS 2,5K avec support Dolby Vision.

Asus n'a pas encore annoncé le prix de cette énorme pile de matériel, mais tout devrait être lancé assez rapidement, et nous ne pouvons pas attendre de voir de plus près.

Écrit par Luke Baker.