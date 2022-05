Comment regarder le livestream du lancement du ZenBook Pro d'Asus ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus nous a impressionnés avec sa première génération de ZenBook Pro Duo, un ordinateur portable excentrique avec un écran secondaire au-dessus du clavier. Puis, en 2021, elle a affiné le design encore davantage.

Maintenant, Asus a prévu un événement de lancement en direct, appelé The Pinnacle of Performance, pour dévoiler la prochaine génération de ses ordinateurs portables emblématiques à double écran.

Si vous ne pouvez pas attendre de voir ce que la prochaine itération apporte à la table (ou le tour, d'ailleurs) - voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain événement d'Asus.

L'événement virtuel en direct "The Pinnacle of Performance" d'Asus aura lieu le 9 mai 2022 à 12:00 EDT. Voici les horaires internationaux pour que vous puissiez vous y connecter :

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12h00 EST

Londres - 17h00 BST

Berlin - 18h00 CEST

New Delhi - 21h30 IST

Tokyo - 01:00 JST, 10 mai

Sydney - 02:00 AEDT, 10 mai

Toute personne intéressée peut s'inscrire et ajouter l'événement à son calendrier en visitant cette page sur le site Web d'Asus. Nous avons également intégré le flux vidéo en haut de cette page pour que vous puissiez le regarder.

Nous savons qu'Asus présentera deux nouveaux ordinateurs portables, le ZenBook Pro 14 Duo (UX8402) et le ZenBook Pro 16X (UX7602). Les deux appareils seront dotés d'écrans OLED 120Hz qui promettent d'être d'excellents outils pour la création de contenu. Ils seront également très rapides, grâce aux processeurs Intel Core i9-12900H de 12e génération et aux GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti qu'ils contiennent. Bien qu'ils ne soient pas présentés comme des machines de jeu, il semble qu'ils seront en mesure de gérer certains jeux moins intensifs graphiquement sans problème.

Asus affirme qu'elle mettra en évidence les améliorations de performance dans l'ensemble de sa gamme d'ordinateurs portables, et promet quelques technologies en première mondiale pour démarrer. Les nouveaux ordinateurs portables devraient être dotés de systèmes de refroidissement haut de gamme et d'une ergonomie intelligente et améliorée. Grâce à l'AAS Ultra (Active Aerodynamic System), le ZenBook Pro 14 Duo et le ZenBook Pro 16X devraient bénéficier de performances relativement élevées.

Écrit par Luke Baker.