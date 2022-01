Les modèles ROG Strix SCAR et Strix G 2022 sont conçus pour les passionnés d'esports

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec ses derniers ordinateurs portables Strix, Asus s'adresse aux passionnés d'esports avec des composants haut de gamme et des options de panneau de rafraîchissement rapide.

L'Asus ROG Strix Scar en particulier est conçu pour les jeux à taux de rafraîchissement rapide, utilisant un commutateur MUX et un GPU Nvidia haut de gamme pour offrir les meilleures performances graphiques. Il peut contenir jusqu'à 64 Go de RAM DDR5 fonctionnant à 4 800 MHz et un SSD PCIe gen 4 NVMe de 2 To avec un emplacement de rechange pour une mise à niveau future.

Le 2022 Strix Scar est livré avec deux modèles, les versions 15 pouces et 17 pouces. Le modèle 15 pouces propose trois choix de dalles IPS différents offrant une résolution QHD à 240 Hz, Full HD à 300 Hz ou QHD à 165 Hz. Le Scar de 17 pouces propose quant à lui soit QHD 240Hz soit Full HD 360Hz.

Les deux options offrent des capacités Dolby Vision HDR et Adaptive Sync, un temps de réponse de 3 ms et des visuels de jeu agréables pour les yeux. De nombreuses choses ont été améliorées aussi à l'intérieur et à l'extérieur. La cicatrice utilise le refroidissement Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal, ce qui la rend jusqu'à 15 degrés plus froide pour des performances supérieures.

Pour plus de commodité, il dispose également d'un trackpad plus grand pour un contrôle de jeu plus précis lorsque vous n'utilisez pas de souris autonome. Un nouveau design astucieux comprend également un dessus de clavier translucide qui vous permet de voir à l'intérieur de la machine, un ajout de fantaisie aux côtés du style sportif à matrice de points.

Les nouveaux ROG Strix G15 et G17 sont quant à eux dotés d'un écran Full HD jusqu'à 360 Hz avec un temps de réponse de 3 ms, Dolby Vision HDR et Adaptive Sync pour démarrer.

Tous les modèles 2022 d'ordinateurs portables Strix ont des configurations à quatre haut-parleurs avec surround virtuel Dolby Atmos , annulation du bruit AI bidirectionnelle afin que vous puissiez toujours être entendu lorsque vous discutez avec des amis et plus encore. Ils contiennent également une batterie de 90 Wh et une charge de type C de 100 W pour une charge pratique lorsque vous êtes en déplacement.

Il y a de quoi s'enthousiasmer pour le jeu mobile en 2022.