Le ROG Zephyrus G14 2022 dispose d'un nouvel écran Nebula

(Pocket-lint) - Asus est au CES 2022 avec une gamme d'ordinateurs portables pour les joueurs qui devrait être lancée cette année. L'un d'entre eux est l'édition Asus ROG Zephyrus G14 2022.

Comme les générations précédentes du Zephyrus G14 , le modèle 2022 est conçu pour être ultraportable tout en offrant de nombreuses prouesses de jeu. Comme vous vous en doutez, il comprend les dernières options de processeur et de processeur graphique AMD, mais bien plus encore.

Pour 2022, le Zephyrus G14 dispose à la fois de RAM DDR5 et d'un SSD PCIe de 1 To pour assurer un multitâche rapide et fonctionnel. Ce modèle est également l'un des premiers ordinateurs portables ROG à arborer le nouvel écran Nebula de la société. Il s'agit d'un écran 16:10 avec un temps de réponse de 3 ms, une résolution QHD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 500 nits et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Comme vous vous en doutez, le dernier G14 est également un looker avec un choix de finitions Eclipse Grey ou Moonlight White. Ce couvercle de l'ordinateur portable comporte 14 969 trous fraisés CNC de précision avec 1 449 mini LED (plus que les modèles précédents) constituant l'écran AniMe Matrix. Ainsi, vous pouvez personnaliser et personnaliser votre ordinateur portable avec encore plus de styles.

Avec un processeur AMD efficace sous le capot, l'édition 2022 du Zephyrus G14 devrait continuer à être à la hauteur de ses limites d'autonomie fiable et portable. Une conception de chambre à vapeur doit également permettre à la machine de fonctionner au frais et au silence.