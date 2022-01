Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus est au CES 2022 et a dévoilé un certain nombre d'ordinateurs portables de jeu puissants pour l'année à venir, y compris l'Asus ROG Zephyrus Duo 16 à double écran.

Comme vous l'avez peut-être compris d'après son nom, le Zephyrus Duo 16 prétend offrir un panneau de 16 pouces dans un boîtier de 15 pouces, avec un écran secondaire 4K mi-hauteur dans le screenpad plus. Cet écran secondaire glisse maintenant vers le haut et s'incline lorsque vous ouvrez la machine. Assurer un refroidissement supérieur.

Ce mécanisme coulissant comble également l'écart entre les deux écrans et offre une expérience beaucoup plus proche pour une immersion supérieure.

L'Asus ROG Zephyrus Duo 16 offre des spécifications d'écran sérieuses avec un choix de deux panneaux. Vous pouvez soit sélectionner l'écran ROG Nebula HDR, soit l'écran exclusif ROG co-développé avec BOE appelé panneau Dual Spec.

Le premier d'entre eux offre une résolution QHD via un panneau mini-LED 16:10 offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une certification VESA DisplayHDR 1000 et un taux de contraste de 100 000:1. Alors que le panneau Dual Spec offre la possibilité de basculer entre 4K 120 Hz et Full HD 240 Hz, vous avez donc le choix de la façon de jouer en fonction des jeux. Maximisez les graphismes pour de superbes visuels ou concentrez-vous sur les fréquences d'images pour un jeu plus compétitif.

Cette machine exécute Windows 11 en standard et intègre les dernières offres d'Intel et de Nivida sous le capot. Pour maximiser les performances, cette machine de jeu ultra-mince utilise également Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal. Asus affirme que le refroidissement par métal liquide aide le Zephyrus Duo 16 à fonctionner jusqu'à 15 degrés de moins pour des performances supérieures.

Le produit phare de ROG est complété par six haut-parleurs, des capacités audio Dolby Atmos et Hi-Res également. Tout cela logé dans un cadre plus petit que la génération précédente.