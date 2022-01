Comment regarder l'événement de lancement Asus CES 2022: The Incredible Unfolds

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour le CES de cette année, Asus prévoit un événement virtuel pour dévoiler ses produits pour 2022.

Nous nous attendons à voir un certain nombre de lancements différents d'Asus cette année et le CES 2022 est le moment idéal pour révéler des appareils passionnants. Bien que ce qui va arriver ne soit pas connu pour le moment, l'indice pourrait bien être dans le titre de l'événement - "L'Incroyable se déroule".

Nous avons déjà vu des lancements intéressants de la branche de jeu d'Asus - la Republic of Gamers - sous la forme du ROG Flow Z13 compact, un ROG Zephyrus Duo 16 amélioré et amélioré et de nouveaux ordinateurs portables SCAR et Strix , mais il y a encore plus à venir .

Excité? Eh bien, voici comment regarder.

Meilleur Chromebook 2021 : notre sélection des meilleurs ordinateurs portables Chrome OS pour l'école, le collège et plus Par Luke Baker · 5 Janvier 2022

L'événement Incredible Unfolds devrait avoir lieu pendant le CES 2022 le 5 janvier 2022. Si vous souhaitez voir ce qui est révélé, vous pouvez assister à l'événement aux heures suivantes :

Londres - 16h00

Paris - 17h00

Las Vegas - 08h00

Taipei - 00h00

Vous pouvez vous rendre sur le site officiel ici pour en savoir plus.

Regarder l'événement The Incredible Unfolds est facile. Asus a déjà une configuration de diffusion en direct sur YouTube que vous pouvez regarder ici :

Alternativement, vous pouvez le regarder en direct sur Facebook et vous tenir au courant des profils de réseaux sociaux d'Asus - Twitter , Instagram et TikTok .