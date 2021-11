Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier appareil 2-en-1 d Asus est le VivoBook 13 Slate OLED, une tablette Windows de 13,3 pouces avec un écran OLED et un clavier amovible.

À partir de 599,99 $, Asus a déclaré que son écran OLED avait un rapport hauteur/largeur 16:9 et était capable dafficher 1,07 milliard de couleurs, couvrait 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et avait un temps de réponse de 0,2 milliseconde. Il a également des niveaux de lumière bleue "jusquà 70 % inférieurs à ceux dun écran LCD".

Les autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos, une vitesse allant jusquà 3,3 GHz avec le processeur quadricœur dIntel, une batterie de 50 Wh, deux ports USB-C, une prise audio, un lecteur de carte microSD, la prise en charge du Wi-Fi 6 et un capteur de connexion par empreinte digitale intégré au bouton dalimentation. Le VivoBook 13 Slate OLED est également livré avec un stylet, appelé Asus Pen 2.0, qui se fixe magnétiquement et affiche 4 096 niveaux de pression. Il dispose également de quatre pointes interchangeables.

Oh, et le Slate OLED a un support de couvercle avec un mouvement de charnière jusquà 170 degrés.

Côté appareils photo, on retrouve un capteur arrière de 13 mégapixels et un capteur avant de 5 mégapixels. Vous pouvez voir la liste complète des spécifications et autres fonctionnalités sur le site dAsus.

Asus a déclaré que le VivoBook 13 Slate OLED sera disponible à lachat à partir de décembre 2021. Il arrivera sous Windows 11 Home.