Comment regarder lévénement virtuel Asus ROG Break all Limits

(Pocket-lint) - Asus se prépare à révéler un certain nombre de choses lors de lévénement virtuel Break all Limits, y compris sa prochaine génération de cartes mères Intel et dautres équipements de jeu.

Lors du prochain événement Intel Innovation qui se déroulera du 27 au 28 octobre, le géant des processeurs devrait annoncer un certain nombre de nouveaux produits. Ceux-ci incluent les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération qui promettent un certain nombre de choses intéressantes de la prochaine génération, notamment la RAM DDR5 ultra-rapide et la mémoire PCI-Express gen 5.0.

Il est donc logique quAsus soit également sur le point de révéler sa gamme de nouveaux produits. Le 27 octobre, la société organise un événement virtuel appelé "Break all Limits".

Asus dit quil dévoilera un certain nombre de produits lors de cet événement spécial, mais quil offrira également certains de ses meilleurs équipements à ceux qui se connectent. Cela vaudra donc la peine dêtre regardé pour les fans dAsus.

Lévénement ROG Break all Limits se déroule en ligne, afin que tout le monde puisse se connecter pour regarder et voir ce qui est révélé par lentreprise.

Vous pouvez actuellement vous inscrire pour être averti du lancement du stream ici .

ROG Break all Limits aura lieu le 27 octobre aux heures suivantes :

01:00 Taipei (CST)

13h00 New York (HAE)

18:00 Londres (BST)

19h00 Berlin (UTC+2)

