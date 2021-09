Asus Vivobook Pro sadresse aux créateurs occasionnels, propose des écrans OLED et un DialPad virtuel pour le contrôle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a mis à jour un certain nombre dordinateurs portables quil décrit comme étant destinés aux créatifs. Alors que le ProArt Studiobook de haut niveau offre un cadran physique sur le châssis pour le contrôle de lédition, le Vivobook Pro obtient une version virtuelle du cadran à la place.

Cela signifie quau lieu de parcourir divers paramètres de votre logiciel de montage, vous pourrez utiliser un cadran virtuel sur le trackpad à la place. Vous pouvez le personnaliser en accédant aux fonctions que vous souhaitez, avec une prise en charge complète des applications Adobe, par exemple.

Il existe deux versions du Vivobook Pro - les modèles X et les modèles non-X plus normaux, avec deux tailles décran chacun.

Les Vivobook Pro 14X et 16X OLED sont les modèles les plus puissants, avec loption dun écran 4K HDR OLED sur le modèle 16 pouces, ou 2,8K OLED sur le 14 pouces. Cet écran est conforme aux normes VESA DisplayHDR 600 True Black et est certifié Pantone pour la précision des couleurs.

Vous pouvez opter pour une alimentation Intel ou AMD, avec Core i7 H Series ou Ryzen 5000 H-Series selon vos préférences et jusquà Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Jusquà 32 Go de RAM peuvent être configurés, avec une large gamme de connectivité physique sur le corps.

Il y aura une gamme de couleurs, Asus tenant à souligner que le Comet Grey et le Meteor White ont une finition unique, mate, décrite comme du "grès poli", qui garantira quil ne se retrouvera pas couvert de traces de doigts.

LAsus Vivobook Pro 14 ou 15 descend dun niveau, disponible en 14 ou 15 pouces, avec un OLED 2.8K ou FHD OLED disponible.

Encore une fois, il peut sagir dAMD ou dIntel, avec des graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 et jusquà 16 Go de RAM, il est donc positionné un peu plus bas – mais a toujours un aspect et une sensation de qualité supérieure aux procédures.

LAsus Vivobook Pro 15 OLED commencera à partir de 1 099 £, tandis que le Vivobook Pro 16X OLED commencera à partir de 1 399 £ - encore une fois, les prix varieront considérablement en fonction de la configuration.

Les modèles Vivobook Pro seront disponibles à partir de décembre 2021.

