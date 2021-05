LAsus ROG Zephyrus M16 a un nouvel écran biseauté et une puissance de nouvelle génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a été occupé à annoncer la dernière génération dordinateurs portables hautes performances lors de son événement `` Unleash the Tiger Inside , et bien que le S17 soit peut-être la centrale ultime, le dernier Zephyrus M16 a beaucoup à offrir.

Comme le S17, lécran mène la charge, mais pas pour les mêmes raisons. Ce qui est impressionnant à propos de lécran du M16, cest quil couvre 94% de la surface disponible sous le couvercle.

Cela signifie des lunettes super minces sur les quatre côtés et pas de grosse lèvre / menton en bas. Plus précisément, il sagit dun panneau QuadHD de 16 pouces qui a été validé par Pantone pour la précision des couleurs, atteint 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 et peut atteindre un pic de taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Il est net, fluide, précis et na pratiquement pas de frontière, ce qui vous aide à vous immerger dans tout ce que vous faites.

En raison de cette approche au cadrage maigre, cela signifie quAsus a été en mesure dadapter un panneau de 16 pouces dans le même corps de taille que vous trouverez normalement un écran de 15 pouces. Et, comme il est au format 16:10, vous obtenez plus despace décran, ce qui nest pas seulement bon pour regarder des vidéos, mais aussi pratique pour la plupart des besoins.

À lintérieur, vous trouverez le dernier processeur Intel Tiger Lake-H exécutant le spectacle à côté du GPU GeForce RTX 3070, ainsi quun refroidissement liquide pour garantir que lordinateur portable reste efficace pendant de longues et intenses sessions.

Il est complété par une batterie de 90 Wh, jusquà 48 Go de RAM DDR4 3200 et 2 To de stockage haute vitesse M.2 NVMe PCIE gen 4.

Il est également légèrement plus petit et plus léger que ses prédécesseurs, mesure un peu moins de 2 cm dépaisseur et présente un design attrayant à matrice de points sur le couvercle qui se déplace et change en fonction de langle et de la lumière qui le frappe.

En outre, il bascule à 180 degrés, ce qui vous permet de le poser sur la table pour partager votre vue avec un groupe de collègues / amis à proximité si vous le souhaitez.

Malgré les efforts déployés pour le rendre aussi compact que possible, Asus la équipé de presque tous les ports dont vous avez besoin. Il existe deux ports USB-C (dont lun prend en charge Thunderbolt 4), deux ports USB 3.2 Type-A, un emplacement pour carte MicroSD et un verrou Kensington.

Cet éventail de spécifications et de fonctionnalités devrait signifier un ordinateur portable non seulement idéal pour les jeux, mais idéal pour les créateurs de contenu, les photographes et les vidéastes qui aiment avoir une machine puissante qui est également portable.

Écrit par Cam Bunton.