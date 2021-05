Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lévénement `` Unleash the Tiger Inside dAsus a révélé une multitude de nouveaux ordinateurs portables, et en tête de la ligne se trouve lénorme et impressionnant ROG Zephyrus S17. Le dernier modèle de la série S de la gamme Zephyrus a une liste de spécifications qui vous met leau à la bouche.

Le grand écran de 17 pouces est sans aucun doute en tête de la liste des spécifications. Selon que vous appréciez les fréquences dimages et la douceur ou que vous préfériez des détails nets, il y a un panneau pour vous.

Zephyrus S17 est livré avec deux options: une résolution QHD et un rafraîchissement de 165 Hz avec prise en charge de G-Sync ou un panneau 4K 120 Hz avec synchronisation adaptative. Dans tous les cas, vous obtenez un écran rapide capable de temps de réponse de 3 ms. Sil y a des jeux capables datteindre 120 images par seconde en résolution 4K, cela pourrait être incroyable.

Avec les deux écrans offrant une validation 100% DCI-P3 et Pantone, ils promettent également dêtre des toiles idéales pour les créateurs, que ce soit pour le montage vidéo ou photo. Cela signifie que vous pourrez jouer et créer dessus dans une égale mesure. Asus dit également quil est compatible Dolby Vision.

Il est alimenté par le dernier processeur Tiger Lake-H dIntel et est livré avec de puissants graphiques GeForce RTX 3080. Mais il y a plus: il cache une fonctionnalité super pratique.

Le clavier du Zephyrus S17 est doté dun mécanisme qui lui permet de sélever de 5 degrés, ce qui en fait une expérience de frappe plus confortable tout en aidant vos mains à rester au frais en soulevant les touches du corps de lordinateur portable.

Comme si cela ne suffisait pas, le clavier comprend également des commutateurs mécaniques optiques et une disposition de type bureau, ainsi quun éclairage RVB par touche, vous permettant de personnaliser les couleurs et les motifs.

Pour tirer le meilleur parti de la puissance de lordinateur portable, la machine est équipée de jusquà trois SSD NVMe PCIe Gen 4 dans une matrice RAID HyperDrive Ultimate rapide et jusquà 48 Go de RAM DDR4-3200.

Il existe également un port Thunderbolt 4 USB-C, un port USB 3.2 Type-C plus jusquà trois ports USB 3.2 Type-A, un lecteur de carte SD pleine taille, un port HDMI 2.0b et un port audio 3,5 mm. Vous pouvez également utiliser le port Thunderbolt pour le chargement, mais si vous utilisez ladaptateur secteur sur mesure, vous le remplirez plus rapidement.

Maintenant, bien quil soit doté dun énorme écran de 17 pouces, lordinateur portable est relativement compact. Il mesure 39,5 cm de large et a un peu moins de 2 cm dépaisseur.

Écrit par Cam Bunton.