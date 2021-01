La refonte de lAsus ZenBook Duo soulève le deuxième écran pour quil soit plus facile à voir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus avait déjà annoncé de nouveaux équipements sous sa marque Republic of Gamers au CES 2021 - cest maintenant au tour des ZenBooks de retrouver une nouvelle vie.

Mais ce ne sont pas les ultraportables cette fois - au lieu de cela, les plus grands appareils ZenBook Duo à double écran ont des mises à niveau.

Les Asus ZenBook Duo UX482 et UX582 sont le résultat, des versions 14 et 15,6 pouces avec les processeurs Intel Core actuels de 11e génération

Dans le Duo 14 (UX482), cela signifie jusquaux processeurs Core i7 avec graphiques Intel Iris X ou graphiques Nvidia GeForce MX450.

Le Pro Duo 15 (UX582), comme le plus grand modèle est appelé, dispose dun écran OLED 4K et passe au niveau du Core i9 plus les graphiques GeForce RTX 3070 de Nvidia.

De plus, cette fois, la gamme ZenBook Duo a une astuce intelligente dans sa manche pour le deuxième écran très important au-dessus du clavier.

Le nouveau ZenBook Duo présente ce quAsus appelle Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) avec une nouvelle conception de charnière qui soulève lécran secondaire de 12,6 ou 14 pouces appelé ScreenPad Plus jusquà 7 ou 9,5 degrés, et lordinateur portable lui-même hors du bureau.

La charnière ZenBook Duo existante surélevait déjà lappareil dans son ensemble, mais pas laffichage secondaire.

Asus affirme que cette fonctionnalité augmente le flux dair jusquà 49% et, naturellement, améliore les angles de vision du ScreenPad Plus. Un effet secondaire est que lécart entre les deux écrans est réduit, améliorant ainsi lexpérience.

Labsence de Thunderbolt 3 dans la génération précédente a sauté de la fiche technique, mais cela a maintenant été corrigé - et plus encore - avec lajout dun port Thunderbolt 4 .

Il existe également un mode de performance qui peut augmenter la puissance du processeur de 15 à 28 W pour une puissance améliorée, ainsi quune nouvelle application Panneau de configuration sur le deuxième écran pour les fonctions couramment utilisées dans les applications de niveau professionnel telles quAdobe Premiere, Photoshop et Lightroom.

Écrit par Dan Grabham.