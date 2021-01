Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Juste au moment où vous pensiez que les ordinateurs portables de jeu ne pourraient pas être plus performants, vient le Flow X13. Un petit ordinateur portable de jeu convertible avec un attrait intrigant.

Asus a déjà montré le nouveau et amélioré ROG Zephyrus G14 , mais comme vous lavez peut-être compris à partir de son nom, le Flow X13 est encore plus petit.

Il sagit dun ordinateur portable de jeu de style 2-en-1 ultraportable de 13 pouces qui peut être basculé dans différentes positions en mode tente, en mode support et dans une configuration dordinateur portable plus traditionnelle.

Il est conçu pour être léger, compact et ultra-portable, ne pesant que 1,3 kg et seulement 15 mm dépaisseur, tout en offrant une puissance de jeu décente avec un processeur AMD Ryzen 9 5980HS, un processeur graphique Nvidia GeForce GTX 1650 et jusquà 32 Go de LPDDR4X RAM 4266 MHz.

Avec cette configuration AMD Ryzen , Asus affirme que le Flow X13 peut gérer jusquà 11 heures dutilisation avant de devoir être rechargé, auquel cas le chargeur USB-C PD peut fournir 60% de son jus en un peu moins de 40 minutes.

Malgré sa taille, lécran 16:10 de cet ordinateur portable compact nest pas en reste non plus. Il est livré avec des options dun panneau de taux de rafraîchissement Full HD 120Hz ou dun panneau IPS UHD 60Hz. Les deux options incluent la technologie décran tactile et la protection Gorilla Glass - idéales lorsque vous lutilisez en mode tablette pour éviter les rayures.

Là où le Flow X13 devient intéressant, cest avec le GPU externe XG Mobile qui se double non seulement dun eGPU traditionnel, mais également dun hub pour tous vos périphériques et équipements de jeu. Cet eGPU peut prendre en charge les cartes graphiques jusquau RTX 3080 de Nvidia et dispose dun module dalimentation intégré de 280 W ainsi que de connexions USB, Ethernet, DisplayPort et plus encore.

Cette configuration se démarque également de la foule, car Asus a conçu un connecteur PCIe 3 propriétaire qui, selon lui, peut fournir 63 Gbps de bande passante graphique. Cest plus que de la bande passante que Thunderbolt 4, mais présente linconvénient dun câble plutôt gros qui sera sans aucun doute difficile à remplacer sil se casse.

Il ny a pas encore de mot sur les prix, mais le Flow X13 devrait sortir ce trimestre. Vous pouvez en savoir plus ici .

Écrit par Adrian Willings.