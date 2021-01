Asus Scar G15 et G17 mis à niveau avec un écran 360Hz et des claviers mécaniques optiques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble quAsus sattaque aux joueurs compétitifs avec les versions 2021 des ROG Strix Scar G15 et G17.

Ces ordinateurs portables de jeu sont maintenant présentés comme des «centrales de jeu» et des «machines de sport électroniques portables par excellence». Grâce à des fonctionnalités remarquables, notamment les versions mobiles des GPU de la série RTX 3000 de Nvidia et des processeurs de la série Ryzen 5000 dAMD, mais bien plus encore.

Les points forts incluent des options décran avec un choix de taux de rafraîchissement Full HD 360 Hz et de temps de réponse de 3 ms ou de panneaux WQHD, 165 Hz et 3 ms, tous deux avec synchronisation adaptative et cadres minimaux.

Jusquà un GPU Nvidia GeForce RTX 3080

Jusquau processeur AMD Ryzen 9 5900HX

Jusquà 64 Go de RAM DDR4-3200 MHz

SSD jusquà 1 To

Batterie à charge rapide de 90 Wh

Non content dajouter simplement des écrans à taux de rafraîchissement rapide, Asus ajoute également ce quil considère comme une fonctionnalité révolutionnaire sous la forme dune configuration de clavier optique-mécanique.

Certainement un spectacle inhabituel sur un ordinateur portable de jeu, ce clavier promet non seulement une saisie confortable, mais une saisie plus précise et un actionnement plus rapide quun clavier dordinateur portable standard sans délai de dénonciation non plus.

Comme les précédents ordinateurs portables Strix Scar, ces modèles présentent également de sérieux accents de style chic. Ils sont disponibles en trois couleurs différentes «Original Black», «Eclipse Grey» et «Electro Punk» pour compléter le châssis en aluminium.

Mais lesthétique élégante ne sarrête pas là, car les 2021 Scars disposent également dune nouvelle barre lumineuse RVB améliorée avec encore plus de LED pour une expérience Aura Sync plus raffinée et plus satisfaisante. Ils peuvent également être personnalisés, avec des capuchons thermiques interchangeables qui vous permettent même de les personnaliser avec des plaques imprimées en 3D que vous avez faites vous-même.

Asus affirme quil a également travaillé pour réduire lempreinte des ordinateurs portables Scar avec des cadres plus petits, vous offrant un rapport écran / corps plus grand et un châssis sept pour cent plus petit que les modèles précédents. Malgré cela, il existe un trackpad 85% plus grand quavant pour vous faciliter la vie et quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Comme avec le Zephyrus G14 , Asus a également équipé les Scars dune technologie de micro à suppression du bruit AI bidirectionnelle pour vous aider à rendre votre conversation vocale parfaitement claire pendant les sessions de jeu.

Asus na pas encore annoncé de prix ou de date de sortie, mais vous pouvez en savoir plus sur les Scar G15 et Scar G17 sur le site Web de la société.

Écrit par Adrian Willings.