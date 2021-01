Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L Asus ROG Zephyrus G14 était lun de nos ordinateurs portables de jeu compacts préférés de 2020. Ce qui lui manquait en taille, cétait le caractère, la puissance et lautonomie de la batterie.

Maintenant, il semble que la société utilise un ordinateur portable de jeu déjà excellent et le rend encore meilleur avec lajout non seulement de composants internes mis à jour, mais également dun écran 1440p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Processeur AMD Ryzen 9 5900HS

GPU Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go GDDR6

Écran IPS de 14 pouces 2560 x 1440 avec synchronisation adaptative

16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz, SSD M.2 NVMe de 1 To

Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.1 (double bande)

Avec le modèle 2021, Asus équipe le Zephyrus G14 des nouveaux processeurs de la série Ryzen 5000 dAMD et des versions mobiles récemment annoncées par Nvidia de son GPU RTX 3060 . Ce dernier devrait bien sûr être la version Max-P de cette carte graphique, mais devrait entraîner une belle amélioration des performances par rapport au modèle précédent.

La combinaison dun matériel mis à niveau et dun écran amélioré devrait conduire à des graphismes raffinés et à des expériences de jeu agréables, malgré la stature compacte du G14.

Avec un nouveau GPU de la série RTX 3000 à bord, le Zephyrus G14 sera en mesure de tirer le meilleur parti des visuels de traçage de rayons dans la liste toujours croissante de jeux qui le prennent en charge tout en offrant des fréquences dimages suffisamment décentes pour tirer le meilleur parti du taux de rafraîchissement de 144 Hz .

La technologie DLSS ( Deep Learning Super Sampling ) de Nvidia est également disponible pour vous donner une amélioration des performances si vous en avez besoin.

Parmi les autres points forts du G14, citons le superbe écran AniMe Matrix alimenté par 1215 mini-LED sur le couvercle qui peut être personnalisé avec différentes animations, visualiseurs et plus encore. Lannulation bidirectionnelle du bruit AI qui, selon Asus, assure une conversation vocale "cristalline" avec vos amis et un son Dolby Atmos satisfaisant via les quatre haut-parleurs. Et une autonomie satisfaisante de 10 heures.

Il ny a pas de mot officiel sur la date de lancement du G14 ni sur son coût, mais vous pouvez en savoir plus ici .

Écrit par Adrian Willings.