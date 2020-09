La gamme Asus ZenBook sagrandit avec Intel Core de 11e génération et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a annoncé une collection dordinateurs portables pour la fin de 2020 qui adoptent le traitement Intel Core de 11e génération et bien plus encore.

Les Asus ZenBook Flip S, ZenBook S, ZenBook 14 et ZenBook Flip 13 sont tous nouveaux pour cette année. Ils seront lancés aux côtés dun autre ZenBook S, comme dévoilé plus tôt cette semaine, mais ce modèle sera équipé dun processeur Intel Core de 10e génération.

Asus affirme que son ZenBook Flip S est lordinateur portable convertible OLED "le plus fin au monde", il ne mesure que 13,9 mm dépaisseur et pèse 1,2 kg.

Il peut être équipé dun écran 4K HDR OLED NanoEdge, dun processeur Intel Core i7 avec graphiques Iris Xe, dun SSD PCIe 3.0 x 4 de 1 To pour le stockage et de 16 Go de RAM.

Il propose deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB 3.2 et une sortie HDMI. Sa batterie est censée durer jusquà 15 heures sur une seule charge.

Le convertible est doté de la technologie exclusive NumberPad 2.0 dAsus et dun clavier de bout en bout. Il est livré avec le stylet Asus Pen inclus.

Le ZenBook Flip S sera disponible au Royaume-Uni à partir de novembre, au prix de 1799 £.

Le ZenBook S 2020 sera disponible avec des processeurs Intel Core de 11e et 10e générations à lintérieur.

Il dispose dun nouvel écran au format 3: 2 de 13,9 pouces (3300 x 2200 pixels), avec une hauteur supplémentaire pour plus despace décran. Il mesure 15,7 mm dépaisseur et pèse 1,35 kg.

Comme le Flip S, il est livré avec un NumerPad 2.0 et peut être spécifié jusquà 16 Go de RAM, un processeur i7 (dans les variantes de 10e ou 11e génération) et un SSD PCIe 3.0 x4 M.4 de 1 To.

La durée de vie de la batterie est censée durer jusquà 12 heures, grâce à une batterie de 67Wh.

Le ZenBook S (Intel Core de 10e génération) est disponible dès maintenant au prix de 1499 £. Le modèle de 11e génération sera disponible à partir du premier trimestre 2021 à partir de 1599 £.

Un nouvel ordinateur portable ultra-portable de 14 pouces est en route pour une sortie en novembre et dispose de la technologie ScreenPad de la marque, dans laquelle lécran tactile sous le clavier se double dun autre petit écran.

Le ZenBook 14 ne pèse que 1,19 kg et peut être équipé de graphiques discrets Nvidia GeForce MX450 (sous le modèle UX435EG).

Lécran affiche un rapport écran / corps de 92%, avec la technologie NenoEdge, et il sera disponible en deux couleurs: gris pin et brouillard lilas.

Il sera disponible à partir de 1399 £.

Le dernier Flip 13 est un autre avec un traitement Intel Core de 11e génération, et est livré avec un écran NanoEdge Full HD et un stylet Asus Pen inclus.

Il est alimenté par une batterie de 67Wh similaire à celle du ZenBook S et peut durer 14 heures entre les charges. Il peut être spécifié jusquaux graphiques Intel Core i7 et Intel Iris Xe.

Vous pourrez lacheter au Royaume-Uni à partir de novembre, au prix de 999 £.

De nombreux autres ordinateurs portables et convertibles Asus sont également annoncés pour une sortie en octobre / novembre, les Asus ZenBook 13 et 14 (UX425) étant également équipés de processeurs Intel Core de 11e génération.

Ils commencent à 949 £, tandis que lExpertBook B9 haut de gamme arrive en tête de la série à 1699 £ - un prix similaire à celui du nouveau ZenBook Pro 15.

Écrit par Rik Henderson.