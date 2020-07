Économisez 300 £ sur lordinateur portable de jeu Asus TUF FX505 cette semaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon nous a surpris avec ses soldes dété et parmi les bonnes affaires il y a quelques appareils de jeu. Lun deux est l ordinateur portable de jeu Asus TUF FX505 .

TUF fait partie de la gamme de produits de jeu à petit budget dAsus et maintenant avec une remise de 300 £, cet ordinateur portable est encore plus une aubaine.

Ne vous laissez pas berner par le prix, car cet ordinateur portable est toujours une petite machine astucieuse avec des spécifications décentes pour largent.

Il arbore un écran de 15,6 pouces soutenu par un processeur Intel Core i5-9300H, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et un disque de démarrage SSD NVMe de 512 Go.

Fidèle à son nom, lordinateur portable de jeu Asus TUF FX505 est apparemment livré avec un châssis "agressivement conçu", conçu pour être solide et robuste. Cette conception répond même aux normes de tests militaires MIL-STD-810G en termes de durabilité.

Il a également une conception centrée sur le joueur avec un "clavier inspiré du bureau" avec des touches rétro-éclairées, des touches de touches WASD accentuées et une finition de lunette étroite pour vous aider à tirer le meilleur parti de lécran.

Le modèle à prix réduit dispose dun panneau de 15,6 pouces à taux de rafraîchissement 1080p 60 Hz, mais il existe également des options décran plus rapides.

Pour vous aider à démarrer votre jeu, cet ordinateur portable est également livré avec un essai gratuit de 30 jours de Xbox GamePass pour PC inclus dans la boîte.